Dan toch tweede editie van Streekgenot op Straat in Ieper: “Mensen weer uit hun kot lokken”

Op de zondagen 10 en 17 juli en op donderdag 21 juli zullen er opnieuw lokale artiesten en groepen optreden in respectievelijk de Grachtstraat, Boomgaardstraat en de Elverdingestraat. Wim Vandamme en Bart Devos van vzw Ri4vos, die eerder twintig jaar de Muzikale Dinsdagen organiseerden, zijn opnieuw de dragende krachten van Streekgenot op Straat.

Hoewel Wim en Bart vorig jaar te kennen gaven dat Streekgenot op Straat een eenmalig evenement zou zijn, komt er deze zomer dus toch een tweede editie. Op zondag 10 juli is eerst de Grachtstraat aan de beurt, op zondag 17 juli volgt de Boomgaardstraat en de Elverdingestraat mag op de nationale feestdag op donderdag 21 juli het drieluik afsluiten.

“De opzet is hetzelfde als vorige jaar, namelijk: mensen weer uit hun kot lokken na corona”, zegt Wim Vandamme. “Cultuur is een mogelijkheid om mensen uit dezelfde buurt weer samen te brengen. Muziek maakt gevoelens los, ontroert, maakt jaloers, maakt blij, doet meezingen. Dat is trouwens ook altijd de opzet geweest van de Muzikale Dinsdagen. Vandaar dat wij met veel enthousiasme wil meewerken aan dit concept.”

Kleinschalig

Door de coronabeperkingen mochten vorig jaar maximum slechts 400 mensen de straatoptredens bijwonen. “Corona zorgde ervoor dat het een moeilijke oefening was vorig jaar”, vervolgt Wim. “We wisten zelf amper hoe ver we konden gaan met het boeken met publiekstrekkers want er werd ons toch vaak op de neus gedrukt dat het kleinschalig moest blijven. Dat zal ook nu weer zo zijn. Het budget is ook gelijk gebleven en het blijft de bedoeling om lokale bandjes en artiesten te programmeren.”

We willen tegen eind mei het programma voorstellen

“Qua sfeer en herkenbaarheid willen we op alle drie locaties covergroepen zetten die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Anderzijds willen de stempel van Ri4vos drukken door hier en daar groepen met eigen nummers te zetten. Dan kijken we vooral naar jonge gasten en daarom hebben we een oproep gedaan op Facebook. Een groot voordeel nu is dat we er veel vroeger aan kunnen beginnen. Vorig jaar wisten we pas in juni dat we een maand later ons eerste evenement moesten organiseren. We hebben nu meer tijd om vooraf groepen te gaan bekijken en goeie keuzes te maken in onze programmatie. Artiesten of groepen mogen zich nog altijd melden. De organisatie staat nog in z’n kinderschoenen. Deze maand gaan we nog eens samenzitten met de horecamensen van de straten in kwestie, zodat we in mei de groepen kunnen contacteren en hopelijk eind mei het programma kunnen voorstellen.”