Cultuur@Kerk-in-Roeselare organiseert het Eden Kunstenfestival

Cultuur@ Kerk-in-Roeselare organiseert van 23 februari tot 21 mei het ‘Eden Kunstenfestival’, een multimediaal cultuurevent over de scheppingsverhalen uit Genesis met onder andere een tentoonstelling, muziek, lezingen, film en dans. “We hebben mensen uitgenodigd om na te denken over de Edenthematiek en hen uitgedaagd om daarrond iets te creëren”, aldus Dries Bekaert, coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare.

Naar aanleiding van het festival vonden in het najaar van 2021 al diverse ontmoetings- en vormingsactiviteiten plaats. Zo gaf Koen Dekorte een filmlezing, Marc De Kesel gaf op zijn beurt een lezing over religie, kunst en spiritualiteit en het jonge barokensemble Musica Gloria zorgde voor een ontmoetingsconcert. “Wij willen reflectie, dialoog en ontmoeting creëren over de spirituele rijkdom en schoonheid van het christelijk zingevingskader”, steekt Dries Bekaert (63), coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare, van wal.

“En dat doen we via cultuurevenementen, want cultuur vormt een ideale ontmoetingsplek om in dialoog te treden over alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen heen. Dialoog betekent voor ons niet alleen spreken, maar ook samenwerken, samen iets creëren over de thematiek. Vzw De Wekker en vzw Roeselaars kamerkoor zijn partners in de organisatie van het Eden Kunstenfestival en er zijn ook samenwerkingen met onder andere De Andere Film, Avansa en Het Koninklijk Conservatorium Brussel.”

Openheid

In het verleden organiseerde Cultuur@Kerk-in-Roeselare al een festival rond het thema stilte en nu zal het kunstenfestival in 2022 rond het thema Eden draaien. “De Edenthematiek is zeer rijk, het is een mythisch verhaal dat we allemaal kennen en iedereen heeft er op de een of andere manier een connectie mee”, aldus Dries Bekaert. “Door het uitstel door corona zijn we enkele jaren bezig geweest met de voorbereiding. We hebben veel inspanningen geleverd om te netwerken rond ons evenement. We waren verrast door de positieve respons: zowel privéverzamelaars als mensen uit de kunstwereld waren bereid om samen te werken. De kunstenaars zullen werken rond de Edenthematiek, die ze elk op hun eigen manier interpreteren. Daarbij respecteren we hun artistieke autonomie, want openheid is voor ons initiatief heel belangrijk.”

De ouverture van het Eden Kunstenfestival vindt plaats op woensdag 23 februari. In de Sint-Michielskerk in Roeselare vertelt Siska Viaene de scheppingsverhalen uit Genesis, Bart Naessens, Jan De Winne en Marcel Ponseele brengen live muziek en Esse Vanderbruggen en Alexander Vantournhout verzorgen een dansperformance. Op de Ouverture zal voor het eerst ook het Eden Magazine te verkrijgen zijn. “Mensen werden uitgenodigd om te schrijven over de thematiek en de betekenis van scheppingsverhalen voor hen persoonlijk. Het magazine bestrijkt een heel breed spectrum van het culturele veld: filosofie, wetenschappen, kunst, literatuur, onderwijs, psychologie, sociologie en spiritualiteit zijn erin terug te vinden.”

Cultuurevenementen

Er staan alvast heel wat muziekevenementen op het programma. Tijdens een eerste event – Een poëtische, muzikale tuin – op zondag 6 maart, treden de artistieke vrienden Bart Stouten en Bart Naessens in dialoog over de schoonheid van de schepping. “Dat thema zullen ze vanuit een poëtisch en muzikaal standpunt benaderen”, vertelt Dries. “Als presentator van het programma De Tuin van Eden bij Klara zal Bart Stouten naast zijn eigen werk en hedendaagse Japanse gedichten, ook zijn favoriete poëzie uit de wereldliteratuur brengen. Bart Naessens zal op zijn beurt muziek brengen van zijn favoriete componisten uit de muziekgeschiedenis, onder anderen Bach.”

Het volgende muziekevent heet City of Ladies op zaterdag 12 maart. De muzikanten brengen via renaissancemuziek een lofzang op de vrouw. “Het gaat over de kracht van Eva en over het positieve verhaal van de vrouwelijkheid in de schepping, dat lange tijd te weinig aandacht heeft gekend”, legt Dries uit. Vervolgens zal je tijdens Bach ‘in’ beeld op zaterdag 19 maart van de muziek van Julien Libeer kunnen genieten tijdens een pop-upconcert in de Augustijnenkerk. Hij zal zich laten inspireren door de beelden van de Edententoonstelling, die ook in de kerk te bezichtigen zijn.

Mythisch verhaal

Zaterdag 21 mei brengt het Roeselaars Kamerkoor Das Paradies und die Peri van Schumann. “Het is een van oorsprong Perzisch mythisch verhaal over een gevleugelde geest, die verstoten is uit het paradijs en een queeste onderneemt om er terug te geraken. In haar diepe heimwee naar het paradijs vergeet ze echter te kijken naar de schoonheid van de aarde. Voor dit concert kunnen we rekenen op een fijne samenwerking met de coalitie van mensen van goede wil die jaarlijks in Roeselare het passieconcert organiseert ten voordele van het goede doel. De opbrengst van dit Edenconcert is bestemd voor de Kerit en voor TEJO.”

Naast concerten worden ook verschillende lezingen georganiseerd. Op dinsdag 22 maart gaat Jan Timmerman in gesprek met Erik Paredis, Stijn Demaré en Jan Tyvaert over de zorg om de schepping. “Een evident deelthema van het festivalthema, aangezien heel wat mensen zich zorgen maken over de toekomst van de planeet”, aldus Dries. Donderdag 24 maart brengen Jean-Paul Vermassen, Saskia Van Herzeele en Yoeri Lewijze een geanimeerde lezing over kwetsbaarheid en lijden. Dat doen ze aan de hand van het leven en denken van Leonard Cohen, de bekende Canadese singer-songwriter, die een paradijs op aarde niet voor mogelijk achtte. Carl Snoecx duidt in zijn lezing Vorming schept mens en wereld (16 maart) de betekenis van de scheppingsverhalen voor het onderwijs en de vorming van jonge mensen.

Privécollecties

Er is ook een beeldend luik tijdens het Eden Kunstenfestival: van 12 maart tot 10 april vindt de Eden Tentoonstelling plaats. Daar zal een selectie kunstwerken te bezichtigen zijn uit enkele belangrijke privécollecties uit de regio Roeselare en Brugge: de collecties Verdec, Paul & Marie-Rose Declercq-Benoot, Michel en Julie Espeel-Vandenbroucke en Bruno Vermeersch. Daarnaast werden Belgische kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen met voornamelijk nieuw werk. Dat betekent dat zowel Belgische als internationale kunstwerken zullen te bewonderen zijn op vijf locaties in de binnenstad: in de Augustijnenkerk, SASK, Galerie A. Blomme, Ter Posterie en Galerij Ne9enpuntne9en. Tot slot kan je op dinsdag 15 maart in De Spil komen kijken naar de film Minari, een migratieverhaal vol referenties naar de Tuin van Eden in de context van de Verenigde Staten.

In samenwerking met Bar Giraf organiseert het Eden Kunstenfestival een ontmoetingsplek, waar je kan genieten van een verwenkoffie ten voordele van de vzw Mariënstede. Die verwenkoffie wordt in de atelierwerking van Mariënstede gecreëerd. De opbrengst gaat naar de werking van Mariënstede.(Sofie Missiaen)

Meer informatie en tickets op www.edenkunstenfestival.be.