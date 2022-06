Cultuurcentrum De Spil in Roeselare blaast 25 kaarsjes uit en dat wordt gevierd

De Spil heeft haar 25ste verjaardag gevierd. Ze waren er allemaal, de founding fathers, de cultuurliefhebbers van toen en van nu. Na een feestelijk concert in de schouwburg met het Symfonieorkest Vlaanderen, het orkest dat een kwarteeuw geleden ook de opening van De Spil mocht verzorgen, was het tijd voor een terugblik en voor vooruitkijken wat de volgende jaren moet brengen.

Burgemeester Kris Declercq beschreef in zijn verjaardagsspeech hoe De Spil in de voorbije jaren toonaangevend geworden is in Vlaanderen. Zo ontstonden de socioculturele samenwerkingsverbanden in de Spilleboutdreef. Hij prees ook het feit dat het cultuurcentrum in die 25 jaar erin slaagde om uit te breken. De Spil vind je nu op talrijke plekken in de stad.

Nieuwe directeur

Dit feest was er ook om directeur Dirk Cornelis uit te zwaaien. Op 16 augustus start Hilde Cuyt als derde directeur van het cultuurcentrum. “De vorige directeur zal snel vergeten zijn, zoals het hoort,” sprak Dirk Cornelis het publiek en Hilde Cuyt toe.

“Ik heb ontzettend veel van dit gebouw, van deze schouwburg gehouden. Ik ben ook trots dat deze instelling de vele uitdagingen niet uit de weg is gegaan en een spiegel is geworden van de maatschappij er rond.”

Afscheidnemend directeur Cornelis kreeg uit handen van burgemeester Kris Declercq een aandenken in de vorm van een kunstwerk van beeldhouwer Isidoor Goderis: Een viool in een houten kist die verwijst naar het vorige leven van Cornelis als altviolist.