Culinaire verwennerij op Klemskerke ZomerEnde

Klemskerke ZomerEnde sluit traditioneel het zomerseizoen in De Haan af.

Op zaterdag 3 september vult de feesttent naast de Geersensmolen zich vanaf 21 uur voor het optreden van coverband Wolfgang, Freak Sound System zorgt voor een dansbare dj-set tot in de vroege uurtjes.

Zondag 4 september gaat ’s morgens van start met een gezellige rommelmarkt onder de Geersensmolen, in de Clemensstraat maakt de lokale heemkring je tussen 10 en 18 uur wegwijs in haar archief in de oude pastorie. Clemskerke Culinair verwent tussendoor de smaakpapillen van de bezoekers.

“Een tiental lokale handelaars zal streekgebonden gerechtjes presenteren om bij te watertanden, terwijl de kleine rakkers zich ondertussen kunnen uitleven met volksspelen en op het springkasteel”, aldus schepen van Toerisme Marleen De Soete.

Meer info opwww.visitdehaan.be.