Creatief stadsfestival WONDER gaat van start: “We verleggen de grenzen van je verbeelding”

Na een succesvolle derde editie met 5.000 bezoekers is WONDER dit jaar terug van 19 oktober tot 5 november. Het gratis creatief stadsfestival gaat door op 28 locaties in centrum Kortrijk met meer dan 80 exposities en activiteiten, in samenwerking met meer dan 275 ontwerpers/kunstenaars en 45 bedrijven. “Het belooft een topeditie te worden”, klinkt het bij Designregio Kortrijk en Stad Kortrijk.

Budafabriek als kloppend hart

WONDER Creativity Festival brengt een ode aan de creativiteit en innovatieve ideeën van jong talent. “We verwelkomen deelnemers van over de hele wereld, zelfs uit Australië, dat maakt van WONDER een internationaal creativiteitsfeest”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Kortrijk is een stad die zich graag profileert als innovatief, daarvoor zijn kennis en verbeelding nodig. Een slimme geest met een grenzeloze verbeelding is van cruciaal belang voor een betere toekomst.”

“Het festival geeft een forum aan inventieve geesten die opmerkelijke oplossingen bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag en in de toekomst voor staan”

Het kloppende hart van WONDER ligt in de Budafabriek. Onder de noemer ‘We Are The Next Generation’ brengt Designregio Kortrijk er de meest toonaangevende afstudeerprojecten van het voorbije jaar aan de Belgische ontwerpscholen samen. “WONDER daagt de grenzen van onze verbeelding uit en blikt vol vertrouwen vooruit naar de toekomst. Het festival geeft een forum aan inventieve geesten die opmerkelijke oplossingen bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag en in de toekomst voor staan. Dat is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze hoofdsponsors: Aluvision, Domaine De Graux, Zorggroep Heilig Hart en Nationale Loterij”, aldus Stijn Debaillie, coördinator van Designregio Kortrijk.

Stijn Debaillie, coördinator van Designregio Kortrijk © MD

Met de expo ‘Eye on Design’ matchen Kortrijk Xpo en Designregio Kortrijk 10 deelnemende bedrijven aan Design Nation – het exclusief B2B-evenement voor professionals van 19 en 20 oktober in Kortrijk Xpo – met het werk van een inspirerende designer. De opleiding Industrieel Productontwerpen van Howest bestaat dit jaar 20 jaar en zal dit vieren met de expositie INSIDE OUT. Ze brengen een fragment industriële ontwerpgeschiedenis tot leven, aan de hand van producten van de bedrijven waar hun alumni werken, of aan hebben meegewerkt.

Dertigtal locaties

Het Kortrijkse stadscentrum vormt het decor voor de rest van het festival. Op een dertigtal locaties presenteren Belgische publieke en private partners er gratis expo’s, lezingen, workshops of evenementen die verbeelding en creativiteit via een scala aan disciplines in de meest brede zin vieren. “Denk aan galeries, shops, bedrijven, maar ook enkele unieke locaties, zoals het Belfort of de verlaten feestzaal/hotel Dam71. Aan het Belfort worden omstaanders ondergedompeld in een verwonderende, digitale ervaring van beeld en geluid, in samenwerking met collega UNESCO City of Design Geelong, Devine Howest en Urban Mapping. In Dam71 word je meegenomen langs werk van jonge artiesten met focus op circulariteit”, aldus Stijn.

Tijdens het tweede weekend van WONDER gaat voor de allereerste keer het Kortrijk Art Weekend door, een initiatief van 20 privé en publieke kunstorganisaties. Meer info op de website kortrijkart.be.

Praktisch

Alle WONDER locaties zijn gratis te bezoeken tussen donderdag 19 oktober en zondag 5 november, elke dag toegankelijk, behalve op maandag. De openingsuren tijdens de schoolweken zijn van 9 tot 18 uur, in de weekends en herfstvakantie van 10 tot 18 uur.

Je start je WONDER bezoek in de hoofdlocatie, de Budafabriek op Dam 2a, Kortrijk. Daar bevindt zich het onthaal en registratie. Zo goed als alle locaties bevinden zich op wandelafstand van elkaar. Je ontvangt in de Budafabriek een stadsplannetje (nu ook al op de website te vinden), maar ook op alle andere locaties zijn plannetjes te verkrijgen. Pre-registereen via de website is sinds deze week ook mogelijk, dan hoef je niet aan te schuiven aan het onthaal.

Voor scholen biedt WONDER gratis workshops aan, meer info op de website wonderkortrijk.be.