Conservatorium Kortrijk viert 150e verjaardag met tentoonstelling

In 2020 zou het Conservatorium Kortrijk zijn 150e verjaardag vieren met een reeks activiteiten. Corona gooide echter roet in het eten. Uitstel is geen afstel geworden want op 21 januari wordt dit nu gevierd met een tentoonstelling in de foyer van het Muziekcentrum. De expo loopt nog tot 25 februari.

Sinds zijn ontstaan maakte het Conservatorium meer dan 100.000 leerlingen wegwijs in de podiumkunsten. Het begon met Muziek in 1870. In 1924 volgde Woord met Nederlandse en Franse Voordracht en Toneel en in 1970 startte Dans op. Dit allemaal in het gebouw aan de Begijnhofstraat 7.

In 1978 verhuisde de Muziekschool naar een nieuw gebouw op het Conservatoriumplein 1. Het Conservatorium is intussen 150 jaar oud en viert dat noodgedwongen pas dit jaar door de coronaperikelen. Ze vieren deze verjaardag met een tentoonstelling met woord, tekst en klank, een Wall of Fame en een brochure.

‘De Muziekschool’ in de Begijnhofstraat van 1877 tot 1978. Foto van augustus 1976 © Beeldbank Kortrijk

Verhalen

Voor de viering van de 50e verjaardag van afdeling Dans in 2020 verzamelde coördinator Peter Maertens documenten, brieven en getuigenissen over de rijke geschiedenis van de school. “Er zijn toen vooral verhalen naar voor gekomen waarin de verbondenheid tussen families en leerlingen een rode draad vormde en waarin ook tot de verbeelding sprekende leerkrachten de revue passeerden”, aldus Peter.

“Voor de expo 150 jaar werden al deze verhalen gebundeld tot verschillende teksten, die de geschiedenis van de school samenvatten. Daarnaast koos het Conservatorium uit de meer dan 100.000 leerlingen die er les volgden een 30-tal namen die in het oog springen. Zij vormen een Wall of Fame. In het bijzonder vermelden we twee mensen uit het Kortrijkse cultuurlandschap. De ene, Ivan Carlier als leerkracht en alom bekend als Johnny Turbo, en de ander als levenslange leerling, onderzoeker, bibliothecaris en Kortrijkse Belleman Peter Caesens.”

Guldensporenspel

“Naast de Wall of Fame presenteert de expo ook de evolutie van het podiumkunstenonderwijs in Kortrijk, het geleidelijk ontstaan van nieuwe cursussen en afdelingen, de stelselmatige groei van het aantal leerlingen, en meer. Op vandaag telt het conservatorium maar liefst 1.860 leerlingen en een 100-tal leerkrachten”, vertelt directeur Erik Desimpelaere.

“Tijdens de expo zijn ook filmfragmenten te bekijken, zowel uit het heden als het verleden. Productiehuis Chemisch Circus maakte een reeks videoportretten van leerkrachten, leerlingen en families die een bijzondere band hebben met het Conservatorium.

“Ook leerlingen die op vandaag les volgen komen aan bod en vertellen op hun eigen manier markante anekdotes uit de voorbije 150 jaar. Er zijn ook unieke historische beelden te zien van de uitvoering van het ‘Guldensporenspel’ in 1952, onder leiding van toenmalig directeur Prosper Van Eechaute”, vertelt Erik verder.

“In de video zie je ook een unieke uitvoering van een manuscript van Van Eechaute door Marie-Noëlle Damien. Bij de expo hoort ook een uitgebreide infobrochure waarin nog meer verhalen en foto’s terug te vinden zijn.

Nog eens 150 jaar

“Het conservatorium heeft een prachtige en rijkgevulde geschiedenis die we eindelijk naar buiten kunnen brengen. Na 150 mooie jaren waarin het Conservatorium aan topniveau muziek, dans en woord tot bij de Kortrijkzanen bracht, gaan we opnieuw voor 150 mooie jaren en investeren we verder in ons conservatorium”, besluit schepen van Kunstonderwijs Kelly Detavernier (N-VA). Een bezoek aan de expo is gratis en kan op elke weekdag tussen 9 en 21 uur en op zaterdag tussen 9 en 17 uur in de foyer van het Muziekcentrum aan het Conservatoriumplein 1.

(PVH)