Christmas House gaat open

Voor het tweede opeenvolgende jaar kan iedereen gratis in de Groenhovestraat komen genieten van Torhout’s Christmas House, een spektakel met meer dan 30.000 kerstlichtjes in combinatie met een winterbar. De initiatiefnemers zijn Sidney Demeulemeester (38) en zijn partner Jordy Vermeersch (34).

De vele duizenden fonkelende lichtjes sieren de oprijlaan, de tuin en het huis van het koppel. Ze openen hun Christman House op vrijdag 22 november om 16.30 uur en sluiten de poorten pas opnieuw op zondagavond 5 januari. Van maandag tot en met donderdag kan iedereen er terecht van 16.30 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 16.30 tot 23 uur en op zondag van 16.30 tot 22 uur. Met uitzondering van kerstavond, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Plaats van gebeuren is de Groenhovestraat 4B, dichtbij het kruispunt met de Donaustraat. Zeker ’s avonds hoef je je gps niet aan te zetten, want de zee van licht trekt gegarandeerd je aandacht. Alleen al in de computergestuurde lichttunnel op de oprijlaan bevinden er zich 14.400 lichtjes. Voor de overvloedige specials effects hebben Sidney en Jordy net als vorig jaar een beroep gedaan op Dennis Pluy uit Oudenburg.

Verruimde chalet

De toeschouwers kunnen niet enkel van de buitenverlichting genieten. Ze mogen ook even binnengluren in het schitterend versierde huis van het koppel. De twee mannen hebben een drietal maanden aan het geheel gewerkt. Met succes, want het resultaat doet je achterovervallen.

In de tuin hebben Sidney en Jordy een verruimde chalet gebouwd, die beduidend meer plaats biedt dan bij de eerste editie vorig jaar. Je kunt er aan tafeltjes genieten van glühwein, chocomelk, cava, kerstbieren, frisdranken, jenever, tapas en Duitse braadworsten.

“We doen dit niet om geld te verdienen”, zeggen ze. “Integendeel, de opbrengst investeren we opnieuw in kerstverlichting. Het geheel kost ons veel, maar we doen het voor ons plezier en voor het plezier van de bezoekers.”

Op zondag 22 december van 15.30 tot 18.30 uur komt de Kerstman langs. Alle kinderen krijgen een cadeautje. Dat is gratis, maar er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via de Facebook-pagina van Torhout’s Christmas House.

“We hopen op een massale opkomst, net als vorig jaar”, zegt Sidney. “Het wordt gezellig.”