Charlotte Vandermeersch master van 17de Filmfestival Oostende

Actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch is de master van het 17de Filmfestival Oostende. Ze kiest als thema ‘Super Natural’ en presenteert acht films. Van 31 januari tot 8 februari worden om en bij de 40.000 bezoekers verwacht, terwijl ook de Jamies en de Ensors de vaste awards blijven.

Charlotte Vandermeersch (41) is bekend van theater, film en televisie. Ze speelde onder meer in de films Loft, Turquaze, Belgica en De Premier. Verder was ze te zien in reeksen Salamander, Wat Als?, Het is ingewikkeld en Juliet. Ze verraste in 2021 als regisseur samen met haar man en cineast Felix van Groeningen met een prachtige verfilming van De Acht Bergen. Ze was de voorbije jaren meermaals te gast op het Filmfestival Oostende. “Ik had nooit gedacht dat ik master zou worden. Toen directeur Peter Craeymeersch me vroeg, was ik blij en ontroerd. Vanuit die verwondering ben ik er in gesprongen”, zei ze in een eerste reactie.

Acht films in Masterselectie

Als master koos Charlotte ‘super natural’ als thema, waarbij ze de relatie tussen het bovennatuurlijke en zeer natuurlijke aftast. “Bij de meeste films van mijn selectie is er een serieuze hoek af. Forrest Gump is hartverwarmend en bijna naïef. Bij andere films is er horror of iets dat het rationele denken overstijgt. Een film als Embrece of the Serpent probeert de mens zich te verhouden tot de de niet te vatten kracht van de natuur.” In haar selecte wordt ook opnieuw Un prophète getoond.

Premières

De (Vlaamse) openingsfilm Comeback is nu al in drie zalen uitverkocht en er komt een extra vertoning in De Grote Post. Verdere zijn er de premières van Soft Leaves en de documentaire Like They Walk On The Moon Frederik Carbon en Wim Opbrouck, waarbij hij een concert laat uitvoeren op een zandbank in de Noordzee.

Jamies en Ensors

De Jamies (prijzen voor content creators op YouTube, Instagram of TikTok) worden als Vlaamse online video-awards al voor de vijfde keer uitgereikt. Dat vindt plaats in De Grote Post op 6 februari. De comunity wordt groter, want al 10.000 fans stuurden hun favorieten in voor 17 categorieën.

De Vlaamse filmprijzen worden op vrijdag 7 februari uitgereikt. De stemprocedure die de voorbije jaren fel ter discussie stond, werd bijgestuurd. In de tweede ronde stemmen de vakgroepen over hun Ensors, terwijl de voltallige Ensor Academie blijft beslissen over zes ‘best of’-prijzen. Met wat geluk worden de prijzen toegekend aan mannen én vrouwen en overschaduwt de kritiek op de genderneutrale filmprijzen niet de prijsuitreiking.

De volledige programmatie wordt bekendgemaakt op 19 december; op 20 december start de ticketverkoop.