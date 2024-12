Champagne aan Zee verwent levensgenieters

Van vrijdag 13 tot zondag 15 december is de Nieuwpoortse Vismijn het decor voor het langverwachte ‘Champagne aan Zee’-weekend. Dit bruisend evenement, georganiseerd door Champagne aan Zee vzw gesteund door Kompas Camping, belooft drie dagen lang een mix van culinaire ontdekkingen, feestelijke animatie en gezelligheid te zijn.

Volgens Marc Hantson, voorzitter van Champagne aan Zee vzw, heeft het evenement dit jaar meer te bieden dan ooit tevoren. “We ontvangen negen champagneboeren uit de streek van Épernay en Reims, allemaal gelegen langs de Marne. Bezoekers kunnen hun champagne proeven, en eventueel een fles of karton aankopen aan democratische prijzen. Daarnaast zorgen we voor een variatie aan standjes met juwelen, wijn en andere producten, zodat er voor ieder wat wils is”, vertelt Hantson.

De feestelijkheden starten vrijdagavond 13 december met een exclusieve VIP-avond van 19 tot 21 uur.

Voor wie inschrijft, is er een à volonté champagneproeverij, een uitgebreid buffet en een unieke capsule als aandenken. “Vanaf 21 uur volgt een meezingfestival met optredens van Filip Dhaeze, Aurélie en Kythana, ondersteund door een dansgroep van acht danseressen.” Op zaterdag 14 december is er voor de liefhebbers een ruilbeurs voor champagnecapsules. Van 10 tot 23 uur is de champagnebeurs open voor het grote publiek. Tijdens de ruilbeurs van champagnecapsules, van 10 tot 15 uur, kunnen liefhebbers hun verzameling uitbreiden. Een unieke kans voor verzamelaars om zeldzame capsules te ruilen. “Dit trekt niet alleen verzamelaars, maar ook nieuwsgierigen aan die willen ontdekken wat dit precies inhoudt”, legt Hantson uit. De dag sluit af met een partyavond met dj Moustache van 19 tot 23 uur.

Champagneontbijt

De laatste dag, zondag 15 december, begint feestelijk met een luxe champagneontbijt. “Inschrijven is verplicht, en wie erbij is, krijgt een nieuwe capsule als souvenir”, verduidelijkt Marc. Later op de dag brengt de kerstman een bezoek (15 17 uur), gevolgd door de bekendmaking van de winnaar van de gratis wedstrijd uit het sponsorboekje. Het Champagne aan Zee weekend steunt dit jaar opnieuw Blinde Geleide Honden. Gedurende het evenement wordt een tombola gehouden en op zondag om 17 uur wordt een cheque overhandigd aan de directrice van Vrienden der Blinden uit Koksijde. De dag sluit af met een partyavond met dj Moustache. Kris Vandecasteele, toekomstig burgemeester van Nieuwpoort: “Het is fantastisch dat Champagne aan Zee opnieuw in Nieuwpoort plaatsvindt. Dit evenement draagt bij aan onze reputatie als culinaire stad. Samen met Kompas Camping kunnen we bezoekers een weekendarrangement aanbieden dat de perfecte opmaat is voor de feestdagen.” Gedurende het hele weekend is er catering aanwezig. (PG)

Reserveringen en info: www.champagneaanzee.be, info@champagneaanzee.be, Marc Hantson (0474 29 23 03) of Koen Houthoofd (0477 40 72 57).