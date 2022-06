Carnavalisten en bewoners zorgen voor zomerse carnavalsstoet in De Lovie

Stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I namen donderdagnamiddag nog eens plaats op de prinsenwagen voor een zomerse carnavalsstoet op het domein van De Lovie in Poperinge. Ze werden vergezeld door tal van bewoners, medewerkers en stadsprinsen. “We werden gecontacteerd door De Lovie om hen bij te staan om een carnavalsstoet op poten te zetten”, zegt Lieven Ryckbosch, voorzitter van het Keikoppencarnaval.

Een hartverwarmend zicht donderdagnamiddag op het domein De Lovie in Poperinge. Tal van bewoners trokken verkleed en vergezeld door een eigen carnavalswagen ‘De Lovie op stelten’ door het domein. De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek.

Open armen

Hun eigen carnavalsstoet kon rekenen op de komst van een delegatie stadsprinsen en de prinsenwagen. “We werden eind vorig jaar gecontacteerd door De Lovie met de vraag hoe ze zelf een carnavalswagen konden maken. Met veel plezier bieden we hen hulp bij het uitwerken van hun eigen carnavalsgebeuren. Wij hebben hen ook aangeboden om langs te komen met onze prinsenwagen”, vertelt Lieven Ryckbosch, voorzitter van het Keikoppencarnaval. “We zijn verschillende keren langsgekomen om alles concreet te bespreken en werden telkens met open armen ontvangen. We hadden wel één verzoek en dat was dat een delegatie van De Lovie met bewoners en medewerkers volgend jaar zou deelnemen aan de Keikoppencarnavalsstoet.”

Dankbaar

Tal van enthousiaste bewoners en begeleiders wandelden verkleed de carnavalsstoet mee en werden langs het parcours opgewacht door hun medebewoners en medewerkers. Ze trakteerden hun toeschouwers op heel wat snoep. “Het is heel leuk dat we dit vandaag kunnen doen en we hebben geluk met het weer”, zegt bewoner Christophe die trommelend door de carnavalsstoet trok.

“Het doet deugd om te zien dat de bewoners zo genieten en zich amuseren”

“De bewoners en medewerkers hebben een mooie carnavalswagen uitgewerkt, dus we konden er een leuke zomerse carnavalsstoet van maken. Op de prinsenwagen namen verschillende stadsprinsen plaats waaronder Stadsprins Ditn I en Hofmaarschalk Pedro I. Beide heren namen speciaal verlof om aanwezig te kunnen zijn”, zegt Lieven. “De bewoners en medewerkers zijn dankbaar. Wij zijn op onze beurt dankbaar dat we hier deel van mogen uitmaken én we zijn schepen Kris Notebaert dankbaar dat hij onze prinsenwagen met zijn tractor wilde trekken. Het doet deugd om te zien dat de bewoners zo genieten en zich amuseren. Wij amuseren ons zeker en vast ook!”