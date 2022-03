Carnaval Roeselare wordt één groot feest met stoet op zondag 27 maart: “Weg met malaise, tijd voor polonaise”

Na twee afgelaste edities is het carnaval helemaal terug in Roeselare. In het weekend van vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart zijn alle ingrediënten er terug om van het carnaval één groot feest te maken met aanstellingen op Trax en een stoet door het centrum

“Bij mooi weer verwachten we een pak volk voor de stoet op zondag. Weg met de malaise, tijd voor de polonaise”, aldus voorzitter van het Rodenbach Carnavalscomité José Debels.

Na bijna drie jaar zonder carnaval in Roeselare, staan de carnavalisten te popelen om terug een serieus feestje te bouwen. “Op 13 maart 2020 stond de carnavalstent klaar. We zijn gewend om de tent figuurlijk af te breken, maar door corona moesten we dat toen letterlijk doen”, aldus José Debels.

Ook vorig jaar gooide de coronapandemie roet in het eten. “Na bijna drie jaar zonder carnaval hopen we met zijn allen uit ons dak te gaan. Weg met de malaise, tijd voor de polonaise. En dit alles in en vanuit Trax”, aldus José.

De ingrediënten voor het Roeselaarse carnaval zijn dezelfde als vroeger. Op vrijdagavond 25 maart wordt Eddy I aangesteld als Keizer van de Rodenbachstad. Hij wordt voorgedragen door carnavalsvereniging ‘t Motje. Diezelfde avond is er ook de aanstelling van Steve ‘Gampie’ Van Gampelaere van de Caloriebommetjes tot Prins Alexander XXXVI.

“Eindelijk. Er sluipen heel wat voorbereidingen in het carnavalsgebeuren. We hebben lang moeten wachten op dit moment, maar nu kunnen we toch onze show tonen”, aldus Gampie.

Kindercarnaval

De eerste feestavond wordt afgesloten met een afterparty in café De Vagant. Op zaterdagmiddag start vanaf 14.11 uur het kindercarnaval. Kinderen kunnen op de Trax-site genieten van springkastelen, een gekke fietsenroute en een optreden van Bliz.

Prins Spekke is ook van de partij en deelt snoep uit aan de kinderen. Alle aanwezige kinderen krijgen een goodiebag met snoep, fruit en een speeltje. ‘s Avonds genieten de carnavalisten van een receptie en is er onder andere de aanstelling van de zevende Regenboogprins Nick Pycke. Een afterparty is er in café El Dia.

Het hoogtepunt van het Roeselaarse carnaval moet de stoet op zondag vanaf 14.11 uur worden. Inmiddels zijn er al ruim 30 verenigingen ingeschreven die mee de stoet zullen kleuren.

Tribune aan Station

“De stoet vertrekt ook aan Trax en trekt via de Sint-Amandsstraat, de Noordstraat, rond de Sint-Michielskerk. Daarna gaat het via de Grote Markt en de Ooststraat terug richting het Stationsplein. Daar staat een tribune opgesteld. Tijdens het carnavalsweekend zullen ook op de markt en het Stationsplein kermiskramen staan”, aldus José Debels.

Ondertussen liggen ook de carnavalsdata voor de komende jaren reeds vast. “Het carnaval in Roeselare keert terug naar de oude datum: drie weken na Aalst en vier weken voor Pasen.”

(BF)