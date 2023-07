Buurtcomités slaan handen in elkaar voor garageverkoop in Brugge

De buurtcomités van de Welvaartstraat in Sint-Kruis en van de Vinkenstraat en Vinkenplein in Assebroek slaan voor het eerst de handen in elkaar. Op zaterdag 26 augustus zullen ze een garage- en voortuinverkoop organiseren.

Die zal plaatsvinden in verschillende straten met de Collegestraat, Kievitstraat, Vinkenstraat, Vinkenplein en de Welvaartstraat.

De organisatoren hopen op heel wat volk. De verkoop vindt plaats van 8 tot 18 uur. Ze willen daarmee het contact onder buren bevorderen. Iedereen heeft op zolder of in het tuinhuis vaak zaken staan die hij wil verkopen. De dag zelf zal er bij de deelnemers een lijst liggen met alle adressen van de deelnemers. Inschrijven kan gratis bij Francine Keereman in de Welvaartstraat 15 in Sint-Kruis.

(SR)