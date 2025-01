“Burlesque laat zien dat elk lichaam oké is”: Ronja en Bram brengen met Kabaresque bijzondere kunstvorm naar Kortrijk

Met de vijfde editie van Kabaresque in het vooruitzicht, werd het hoog tijd onze Kortrijkse burlesque- en cabaretartiesten onder de loep te nemen. De oprichters van The Cherry Dots genieten met volle teugen van deze performancekunst. Een vorm van zelfexpressie die ze iedereen aanraden.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met burlesque en cabaret?

Ronja: “We zagen voor het eerst een burlesque show in 2019 van de Gentse vereniging Cabaret Cuberdon. Michael van The Cherry Dots had ons uitgenodigd om mee te gaan. We waren meteen verkocht: de vrijheid, de craziness, body positivity, diversiteit, inclusiviteit, … Het voelde als een ontzettend warme en positieve omgeving. We hebben toen aan de artieste Poppy gevraagd om een burlesque reeksje te geven in onze dansschool in Kortrijk. Ik geef nu sinds een tweetal jaar zelf burlesque fitnesslessen. Het is trouwens ook een geweldige work-out!”

Bram: “Bij burlesque shows gaat het niet gewoon om op een podium staan en je kleren uittrekken. Het is een hele ervaring, met een creatief en mooi verhaal, en vaak ook veel humor. Dat sprak ons direct enorm aan.”

Wat betekent burlesque en cabaret voor jullie?

Ronja: “Burlesque is een kunstvorm waarin iedereen zichzelf kwijt kan, met de eigen talenten en het eigen lichaam. Er zijn bijna geen grenzen aan wat burlesque kan zijn, en er bestaan ontzettend veel substijlen. Denk aan gorelesque, een horrorstijl met veel bloed, of nerdlesque, waarin acts verhalen of cosplay tot leven brengen. Wij zitten vooral in het neo-burlesque: een meer moderne interpretatie, met eigentijdse muziek, humor en verhalen. Het draait niet alleen om die klassieke jaren ’50 stijl, maar juist om creativiteit en persoonlijkheid.”

“Dit is niet alleen entertainment maar ook kunst met een politieke lading”

Bram: “Voor mij is burlesque een prachtig medium om iets naar het publiek te brengen. Je kunt een verhaal vertellen, een boodschap delen. Elke performer en elke act is uniek. Soms zijn acts heel heftig, zoals die van Mademoiselle Arielle die zich uitsprak tegen anti-queer en vrouwonvriendelijke retoriek van preachers. Haar boodschap was: ‘No God preaches hate.’ (geen enkele God predikt haat, red.). Het is dus niet alleen entertainment, maar ook kunst met een politieke lading.”

Ronja: “Tegelijk brengen de lessen mensen samen. Je werkt aan je lichaam, voelt je beter in je vel, boost je zelfvertrouwen en ontmoet anderen. Het draait om positiviteit. Je hoeft geen ‘perfect’ lichaam te hebben om een boodschap over te brengen. Dat maakt burlesque zo mooi. Michael, de medeoprichter van The Cherry Dots, zit bijvoorbeeld in een rolstoel en danst nog steeds lindy hop en burlesque. Hij treedt intussen op op internationale podia samen met Zoe Bizoe!”

Ondanks diversiteit en inclusiviteit. Zijn er bepaalde vooroordelen waarmee jullie te maken hebben gehad?

Ronja: “Je ziet nog steeds weinig mannen in burlesque. Het is natuurlijk historisch gezien sterk geworteld in vrouwelijkheid, maar daar willen we graag verandering in brengen. Neo-burlesque is een performancekunst en dat kan echt iedereen doen. Het draait niet meer alleen om klassieke vrouwelijkheid, maar om expressie in de breedste zin.”

Bram: “Ik krijg inderdaad wel eens opgetrokken wenkbrauwen als ik vertel dat ik burlesque- en cabaretartiest ben. Daarnaast is er nog steeds een taboe rond bloot in onze maatschappij. Maar burlesque is zoveel meer dan striptease. Het gaat niet om mooie mensen die zich uitkleden, het is een kunstvorm met humor, een verhaal en vaak een sterke boodschap. Dat is een heel belangrijk deel ervan.”

Hoe creëren jullie een act?

Ronja: “Voor mijn eigen acts heb ik altijd een boekje bij me waarin ik al mijn ideeën opschrijf. Inspiratie kan echt overal vandaan komen, uit het alledaagse leven. Zo zijn Bram en ik anderhalf jaar geleden getrouwd en daaruit ontstond een act rond een trouwjurk. Het verhaal gaat over een dame die een man zoekt maar er geen vindt, tot ze een jas ziet hangen. Ze doet alsof die jas een persoon wordt en van daaruit ontstond mijn choreografie.”

Bram: “Voor ons evenement Kabaresque op zondag 6 april geven we niet alleen zelf optredens, maar bieden we ook een podium aan studenten en gastartiesten. We zoeken deze artiesten door naar shows te gaan en zowel gevestigde namen als beginners te ontdekken. Het is namelijk niet altijd makkelijk om als burlesqueartiest een podium te vinden. We willen beginnende artiesten ondersteunen en geven hen ook coaching.”

Wat was het meest memorabele moment in jullie carrière?

Ronja: “De dag dat we trouwden, was absoluut onvergetelijk. Tijdens het tuinfeest trok Bram een burlesque kostuum aan.”

Bram: “Je hoeft je er niet veel bij voor te stellen: een leren string en een strikje op mijn hoofd. Het leverde in ieder geval een geweldige groepsfoto op. Daarnaast blijft onze show in Griekenland afgelopen september me erg bij. We traden op tijdens het ‘Teasin’ the Bay’ festival, op een podium in open lucht vlak bij het strand, een fantastische locatie.”

Welke dromen en ambities hebben jullie nog voor de toekomst?

Ronja: “Onze droom is simpel: meer burlesque en cabaret in de wereld zien. Gewoon meer mensen op een podium krijgen. Het is zo bevrijdend om iets te creëren, een verhaal te brengen en mensen te raken met wat je doet. Dat gevoel is onbetaalbaar. Daarnaast hoop ik dat burlesque kan bijdragen aan meer verdraagzaamheid. Het laat zien dat elk lichaam oké is, dat je jezelf niet te serieus moet nemen. Leef en geniet! Bij onze studenten zien we die transformatie: na een show zijn ze echt in de wolken, dat is prachtig om te zien.”