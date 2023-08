Burgemeester Ruth Vandenberghe maakt zich klaar voor Italiaans feest ‘Buskruth’

Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) sluit met het nieuw event ‘Buskruth’ op zaterdag 26 augustus het zomerverlof af. “Het wordt een daverend feest in Italiaanse sfeer, op een unieke locatie in Kortrijk.”

“Om 20 uur staat er een verrassingsoptreden gepland” – Ruth Vandenberghe

Buskruth gaat door in een oud fabrieksgebouw in de Vaartstraat 130 in de Sint-Janswijk. Tijdens het netwerkevent kan je genieten van spaghetti (het favoriete gerecht van onze burgemeester), een ijsje en drankje, voor wie de combo-formule kiest. Dj-duo Geestige Gasten en dj Medaase (finalist van MNM Start To DJ) staan in voor de deuntjes. Tot in de late uurtjes zijn er foodtrucks aanwezig. “Mensen mogen zich verwachten aan toffe muziek, een gezellige sfeer en een mooi kader. Om 20 uur staat er zelfs een verrassingsoptreden gepland. Een tip? Italiaans hé”, aldus Ruth. “We gaan voor ambiance, passie en een afsluit met poer. Iedereen is welkom, we verwachten een zeer divers publiek. Ik wil echt gaan voor dat verbindende.”

Buskruth opent om 18 uur. Reserveer je tickets van van 15 of 25 euro (combo) via deze link.