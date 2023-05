Burgemeester Ruth Vandenberghe is klaar voor een verlengd weekend in Western-stijl: “Sinksenfeesten dit jaar nog wilder dan anders”

Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) mag voor de derde keer de Sinksenfeesten, die plaatsvinden van 26 tot 29 mei, openen als burgemeester. Deze Sinksen staat in het teken van The Far West, een ode aan de Kortrijkse striptekenaar Maurice ‘Morris’ De Bevere (Lucky Luke) die dit jaar 100 jaar oud zou geworden zijn. “Het wordt nog wilder dan anders, want we toveren Kortrijk om in één groot cowboyfeest.”

De burgemeester is tevreden met de programmatie van Sinksen 2023. “We mikken op ruim 200.000 bezoekers uit alle leeftijdsgroepen die 4 dagen kunnen genieten van de feesten, van saloons, sheriffs en rodeo’s, de vele muzikale optredens en animatie, de rommelmarkt, maar ook van een groot snuifje cultuur en kunst. Dat we Morris en Lucky Luke in het zonnetje zouden zetten lag voor de hand. Je zal Lucky Luke regelmatig in het straatbeeld zien, zij het in beeld of zijn lookalike. Het Schouwburgplein bijvoorbeeld wordt dankzij de organisatie van Polé Polé een westerndorp met tientallen foodtrucks en deejays tot in de late uurtjes. Ook de kleinste revolverhelden geven we extra veel aandacht met een Kids Saloon en Speeldorp in het Begijnhofpark en een Kids Village in het Groeningepark. Het wordt het beste weekend van het Westen (lacht).”

Hoe herinnert Ruth zich haar eerste Sinksenfeesten? “Goh … vaag, ik moet nog heel klein geweest zijn. Ik denk ergens eind van de jaren 70. Wat ik me wel nog goed herinner is dat er een stoet was met de reuzen van Kortrijk en met majorettes. Later stond ik vele jaren op de rommelmarkt en keek ik mijn ogen uit op het straattheater en nog later feestte en danste ik tot in de late uurtjes (lacht). Enkel als student was het soms een pijniging tijdens de blok en toen moest ik mezelf verplichten in Gent te blijven.”

“Proeven van sfeer, vibes en … de pintjes”

“Hoe ik het nu ga beleven? Alles kan, niets moet. Go with the flow zeker. Proeven van de sfeer, de vibes en … de pintjes. Ik geef met plezier een algemene tip en mijn 5 persoonlijke tips mee. Vooral de Grote Markt is een ankerpunt, een uitvalsbasis voor alle straatanimatie van binnen- en buitenland uit onder meer Frankrijk, Nederland, Tsjechië.”

De vijf persoonlijke tips van Ruth Vandenberghe

Kids Saloon & Speeldorp @ Begijnhofpark

“Een kermisdorp vol met buitengewone installaties, absurde intermezzo’s en prachtige en verrassende attracties van een vreemd kermisvolkje. Een grote knipoog naar het verleden, met een eigen invulling, die je in een ongekende fantasiewereld terecht laat komen.”

Polé Pole Barrio Cantina @ Schouwburgplein

“Barrio Cantina gaat rechtstreeks in het wilde Wilde Westen. Dompel je onder in het volledig ingerichte Westerndorp op het Schouwburgplein. Misschien tot in de late uurtjes, wie weet. Er zijn ook wereldse gerechten en met de muziek kan je je voorbereiden op je eerste cowboyduel.”

Cultwerk van Gavin Bryars @ St.-Michielskerk

“Een werk over een zwervende dakloze in de straten van Londen, die in al zijn miserie toch voortdurend de psalm ‘Jesus Blood Never Failed me Yet’ zong. Componist Gavin Bryars zette er later gezang bij en een hele orchestratie. Het Kortrijks Vocaal Ensemble voert het uit. Iets voor de meerwaardezoeker.”

Piepschuim breekt de ten af @ Grote Markt

“Dat is een muzikale theatervoorstelling met veel thema’s in een bijzondere omgeving. De rode draad bestaat uit allerlei cowboyverhalen. De intensiteit van de voorstelling, de energie en aansprekende inhoud, zorgen voor een even unieke als verrassende ervaring.”

MortAmour @ Crypte Doorniksestraat

“MortAmour is een fotoproject van Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem in de Middeleeuwse Crypte aan de Doorniksestraat. De tentoonstelling combineert dode dieren met fotomodellen in een bijzondere fotoreeks die de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het leven samenbrengt. Overleden dieren krijgen als het ware een tweede leven. De fotoreeks werd gemaakt met respect voor de natuur en de dieren. Het is niet luguber, maar wel mooi en interessant van composities. De serene sfeer van de crypte zorgt voor een aangename ontdekking.”