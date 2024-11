Brugge wacht op juryrapport dat haar Europese kandidatuur voor 2030 buisde

Het feit dat Brugge in 2030 geen Europese Culturele Hoofdstad wordt, kreeg een staartje tijdens de gemeenteraad maandagavond. Maar Brugge wacht nog altijd op het juryrapport dat haar Europese kandidatuur voor 2030 buisde.

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) vroeg naar de argumentatie van de jury en peilde of Brugge nu nog zal samenwerken met projectcoördinator Dalilla Hermans: “Hoeveel heeft dit project de Brugse belastingbetaler gekost?”

Karin Robert (Groen) vroeg om lessen te trekken en in de toekomst verder ‘inclusieve’ cultuur te brengen in Brugge. Pol Van Den Driessche (N-VA) vond dat het project vloekte met de basisregels inzake communicatie:

“Het programma was te highbrow en maakte onvoldoende gebruik van de grote troeven van Brugge. In het ‘bidboek’ geen letter over de Vlaamse Primitieven of over Guido Gezelle. Namen, Leuven en zelfs Molenbeek halen het van Brugge. Je houdt het niet voor mogelijk. Hoe evalueert Brugge dit zelf en waarom werd niet samengewerkt met Kortrijk?”

Dertig laboprojecten

Pascal Ennaert (Vooruit) is Dalilla Hermans teruggekeerd naar de basics van cultuur: “Dat is verbinding en ontmoeting. We moeten verder inzetten op inclusie en lage drempels. Het Brugs dossier was oké, net als dat van Gent. Er zou een communautaire reden zijn dat we niet weerhouden werden.”

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) heeft het project Brugge de kans gegeven om zich nog beter op de culturele kaart te zetten: “The art of conversation was niet alleen een leidend thema, maar ook een methodiek om aan de hand van dertig labo projecten maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Kunst en cultuur werden dus gebruikt om maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken.”

Creatieve humuslaag

“Ook wij zijn benieuwd om het juryrapport te ontvangen. De jury onderstreepte dat de zes dossiers van hoog niveau waren. Het Bidboek neem ik mee als bouwsteen voor toekomstige culturele ambities. De procedure voor Europese Culkturele Hoofdstad liet niet toe dat twee steden samen een project indienden.”

“Ik ben door mijn Kortrijkse collega Axel Ronse in 2021 benaderd met de vraag hoe Brugge de Kortrijkse kandidatuur kon ondersteunen. Axel Ronse heeft dit overleg drie keer geannuleerd. Over ons team Brugge 2030 kan ik alleen maar tevreden zijn. Dalilla Hermans’ contract loopt tot eind dit jaar. Haar toewijding zorgde voor een versterking van de creatieve humuslaag in Brugge door nieuwe, jonge stemmen te laten horen”, aldus Nico Blontrock.