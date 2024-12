Brugge feest al zingend het nieuwe jaar in op ‘t Zand: geen vuurwerk, wel lasershow

Met Oudejaar feest Brugge naar jaarlijkse gewoonte al zingend op ‘t Zand het nieuwe jaar in. Met gelegenheidskoor en Master of Ceremony Nick Blontrock. In plaats van vuurwerk is er een lasershow. Burgemeester Dirk De fauw vaardigt een glasverbod uit.

Al jarenlang organiseert het Comité voor Initiatief een oudejaarsviering op ‘t Zand. Met de hulp van de Stad, handelskring Pluzand en Shopping Brugge. Dit initiatief lokt elk jaar duizenden feestvierders naar Brugges grootste plein.

Connemara

“Zoals elk jaar is het de bedoeling dat we Oud naar Nieuw al zingend, dansend en feestend doorbrengen”, zegt Hans Verstraete, voorzitter van het Comité voor Initiatief. “Brugge Feest start om 21.30 uur, het meezingspektakel begint een uurtje later. “Er passeren tientallen muzikale ambiancenummers de revue. Klassiekers als Les Lacs du Connemara van Michel Sardou en Laat de zon in je hart van Willy Sommers, want Brugge is ook op Oudejaar een warme stad”, zegt Master of Ceremony Nick Blontrock.

Hij stelt de Brugse jongeren gerust: “We zullen ook enkele nieuwe hits spelen die iedereen kan meezingen. Om ook de toeristen te betrekken bij de viering, bevat de playlist tevens Franse, Engelse en Duitse hits. De teksten van de liedjes worden op een groot scherm naast het podium geprojecteerd. Op 31 december kan je ook vanaf de middag de teksten downloaden via de website van het Comité, om ze dan bij de hand te hebben op je smartphone of tablet.”

Gelegenheidszangers

Hans Verstraete doet een oproep tot gelegenheidszangers die mee op het podium wensen te komen, om samen met het gelegenheidskoor luidop te kwelen: “Dit kan door je naam op te geven via info@comitevoorinitiatief.be. Of je biedt je aan op het podium om 22.30 uur.”

“Net voor het aftellen naar middernacht en meteen erna wordt ‘t Zand omgetoverd tot een magisch decor met spectaculaire laser- en lichtshow, begeleid door sfeervolle muziek”, vervolgt de voorzitter van het Comité. Het Brugs stadsbestuur en het Comité verkozen een lasershow boven traditioneel vuurwerk, omdat veel mensen en dieren daarvan last hebben.

Andere opstelling

Nieuw dit jaar is dat het podium zal opgesteld staan, met de ring naar het Concertgebouw. Zo bieden we meer ruimte en zichtbaarheid voor iedereen. Dat maakt de beleving nog indrukwekkender voor het elk jaar toenemend aantal bezoekers”, aldus Hans Verstraete.

Na de lasershow zullen burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock het nieuwe jaar inluiden met een nieuwjaarswens, gevolgd door een meezingmoment. “Voor de hongerigen en de dorstigen zijn er eet- en drankstanden, waaronder een champagne en oesterbar. ‘De horecazaken op ‘t Zand voorzien in aangepaste terrassen, zodat het feest nadien nog tot in de vroege uurtjes kan doorgaan”, zegt de voorzitter.

Burgemeester Dirk De fauw vraagt de feestvierders geen glas mee te brengen,n geen vuurwerk af te steken en hun afval correct in de afvalcontainers te deponeren. “Laat ons samen zorgen voor een proper ‘t Zand en kom te voet, met de fiets of de bus naar ‘t Zand. Er zijn extra fietsenstallingen aan het BMCC. Op het plein geldt een glasverbod, de drankstanden werken met herbruikbare bekers.

Info: www.comitevoorinitiatief.be