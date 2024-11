Blauwhuis Wintert keert terug voor tweede editie: “Topsfeer op idyllische locatie”

Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie van Blauwhuis Wintert niet uitblijven. Op 29 en 30 november en 1 december kan je opnieuw de eindejaarssfeer opsnuiven aan kasteel Blauwhuis. Er verrijzen twaalf kerstchalets van lokale handelszaken, verenigingen en clubs die er hun producten en diensten in de kijker zetten.

“We organiseerden Blauwhuis Wintert vorig jaar voor het eerst en dat smaakte meteen naar meer”, vertelt Marie Romel, coördinator van kasteel Blauwhuis, waar zowel het kasteel als het Koetshuis als decor voor talrijke evenementen dienen. “Ons concept is grotendeels hetzelfde gebleven. We willen als een van de eerste voor een gezellige eindejaars- en kerstsfeer zorgen en hebben daarop het eerste weekend van december vastgeprikt. We zorgen voor een perfect evenwicht tussen netwerken, klantencontact en genieten van een gezellige wintersfeer op een idyllische locatie. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een feestelijke ontvangst aan de brug, twaalf kerstchalets met eten en drinken, een centraal gelegen stretchtent, een podium voor artiesten, verwarmingslantaarns en een winterse topsfeer.”

Podium tussen chalets

De chalets zullen terug in een U-vorm opgesteld staan. “En deze keer staat het podium tussen de chalets in die U-vorm, waardoor de beleving nog optimaler wordt. Dit zorgt ook voor nog meer ruimte onder de stretchtent, zodat we beschut zitten bij regen”, vertelt Marie. “Op vrijdag vanaf 17 uur zal DJ Audiovibes plaatjes draaien tot middernacht en tussen 19 en 20.30 uur treedt Sam Anderson op. Zaterdag kan je tussen 16 en middernacht DJ Deniero zien draaien. Om 18.30 uur treedt Tessa Cornelis, die nog mee deed aan The Voice, op en om 20.30 uur is het de beurt aan coverband The Basscats XL. Op zondag is DJ Audiovibes tussen 14 en 23 uur weer aan de beurt. Om 15 uur voorzien we een gezellige sinterklaasshow van Papa Chico, die een uurtje zal duren. Om 16.30 uur is er nog een optreden van Grieke & Raf. Zij zingt en hij begeleidt haar op gitaar.”

Nieuw op de agenda is dat je dit jaar op zondag 1 december ’s middags in het Koetshuis kan komen eten. “We voorzien een heerlijk raclettemenu”, aldus Marie. “Het gaat om rijkelijke schotels op tafel met verse krieltjes, rauwe groentjes, diverse kazen en vleessoorten en sauzen, gepaard met witte of rode wijn. Er is eerst een heerlijke appetizer en afsluiten gebeurt met een toepasselijk dessertje. Het menu, inclusief dranken, kost 60 euro per persoon. Reserveren kan via info@blauwhuis.com met uw naam, aantal personen en gsm-nummer. Er reserveerden al 65 gasten en we hebben plaats tot 80 personen.”

Betaalkaart

Een andere nieuwigheid is dat het evenement niet meer met bonnetjes, maar met een betaalkaart werkt. “Je kan er voor kiezen om via een QR-code geld op die kaart te zetten of je kan naar onze bar komen om er geld op te laten plaatsen”, legt Marie uit. “Wie iets wil eten, kan voorlopig terecht aan Barrie’s Foodtruck en de chalet van B’Artiste. De drankchalets worden ingepalmd door café Leute’s (één stand voor het café en één voor de minivoetbalclub) en L’Abattoir, de Keurslager, Arky Events, Cultri en het Blauwhuis zelf palmt er ook één of twee in. Bedoeling is dat alle standhouders dezelfde prijzen hanteren, wij maken de menukaarten op en doen alle praktische voorbereidingen, zodat de chaletuitbaters moeiteloos het driedaags evenement kunnen starten. Op één beslisser na zijn de chalets dit jaar terug volledig uitverkocht. Wie volgend jaar wil kans maken om ook een chalet uit te baten, kan beter al contact opnemen om op de lijst te komen.”

Bordes is hoofdsponsor van Blauwhuis Wintert. “Trouwe partners van Kasteel Blauwhuis zoals TSL, Picobello, Stretched, L’Aturel, Crombé, ING kantoor Izegem, Quaestor en Urbes sponsoren dit jaar terug, waardoor zij dit alles mee mogelijk maken. Natuurlijk kunnen andere sponsors zich nog steeds aanmelden. Er zijn verschillende sponsorformules beschikbaar. Meer via info@blauwhuis.com.” Parkeren kan op P1 of P2 in de Dirk Martenslaan, respectievelijk de parking aan het goederenstation en de achterkant van de brandweerkazerne.