Blasiuskermesse én de macrons én de quiz zijn er weer…

Hoera, hoera tijdens het 1ste weekend van februari opnieuw Blasiuskermesse, de macrons zijn gebakken en te koop. Het startsein is er met de Blasiusquiz op zaterdagavond.

De organisatie heeft opnieuw een laagdrempelige quiz in elkaar gestoken onder de paraplu Blasiusquiz 2.0. Voorheen was de quiz voorbehouden aan verenigingen, nu kunnen ook families, vriendengroepen… per tafel van vier deelnemen. De quiz vindt plaats op zaterdag 1 februari om 19.30 uur. De dag nadien op zondag is er om 12 uur (bar open vanaf 11 uur) de traditionele Blasius BBQ, gevolgd door een koffietafel en taartenbuffet.

“Op dit moment zijn we de renovatie van de grote zaal aan het voorbereiden”, aldus Luc Sabbe voorzitter van de vzw Den Hazelt om dan de volledige restyling van de grote zaal in 2026 te realiseren. Om dat allemaal financieel rond te krijgen, verwelkomen we je op de Blasiusquiz en Blasiuskermesse.”

Praktisch

Voor deelname aan de Blasiusquiz kun je inschrijven via info@denhazelt.be met vermelding van een ludieke groepsnaam (25 euro/tafel – welkomstdrank inbegrepen). Kaarten voor de Blasius BBQ kosten 20 euro per persoon (kinderen tot 12 jaar aan 8 euro) en zijn te verkrijgen bij Guido Verstraete (0473 41 40 11) of Den Hazelt (0467 02 78 92).

De enige echte Rumbeekse macrons zijn te koop in de klassieke verkooppunten: café Torentje en de cafetaria van het woonzorgcentrum Sint-Henricus. Eén blad kost 1,50 euro; 5 bladen zijn te verkrijgen voor 6 euro.

