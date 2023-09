Bisschop Lode Aerts komt naar Noordschote voor honderdste Kapellenommegang

In Noordschote, een deelgemeente van Lo-Reninge, vond zondagnamiddag onder massale belangstelling voor de honderdste keer de Kapellenommegang plaats. Bisschop Lode Aerts was speciaal voor deze jubileumeditie naar één van de kleinste parochies van het bisdom afgezakt.

De Kapellenommegang is een wandeling van om en bij de 3,5 kilometer ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de zeven smarten. Langs het traject staan zeven witte kapellen. Ze werden in 1923 op initiatief van de toenmalige pastoor E.H. Tommelein gebouwd ter nagedachtenis van de honderden soldaten die in Noordschote sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en hun ouders die diepbedroefd het stoffelijk overschot van hun geliefde zoon kwamen zoeken.

Elk jaar op de derde zondag van september vindt de ommegang plaats en dit jaar dus al voor de honderdste keer. De vele aanwezigen trokken met de misdienaars, bisschop en pastoors op kop biddend en zingend van kapel tot kapel om Maria te eren.

(KVCL)