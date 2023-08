Biohazard lauwert jongste fotograaf en minister van justitie tijdens show op Alcatraz

Biohazard trad uitzonderlijk aan in hun originele formatie en dat hebben de bezoekers van Alcatraz geweten. Het plein stond bomvol fans voor de band. Onverwacht lauwerden ze onze minister van justitie maar ook Jett, het zoontje van fotografe Cindy Frey, kreeg complimenten.

Hardcoreband Biohazard verbrak in 2004 de banden met elkaar en dat zorgde voor een split onderling. Tijdens de coronacrisis besliste de band om terug samen te komen met als uiteindelijke resultaat een Europese tour. Fans konden om 17 uur al een meet & greet winnen met de band en om 19.30 uur was het dan tijd voor het echte muzikale werk.

Op de foto herkennen we Jett Carette Frey (8) en Cindy Frey. © TV

Eyecatcher voor de frontrow aanwezigen was wellicht het zoontje Jette van concertfotografe Cindy Frey die vanaf de zijlijn zijn ding deed. Dat werd ook opgemerkt door de band die moeder en zoon even op het podium riep. Cindy Frey is sinds kort terug gestart met concertfotografie en legde de band eerder al op de gevoelige plaat vast tijdens de Lokerse Feesten.

Ook onze minister van Justitie en fervent metalliefhebber Vincent Van Quickenborne werd in de spotlight gezet. “You have to chance the system from the inside”, klonk het luidkeels door de speakers. Het aanwezige publiek kon niet anders dan beamen. De band speelt dan ook hardcore punk en gaat zonder meer graag in tegen het systeem tijdens hun lyrics.