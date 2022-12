Bib Ieper zoekt adoptieramen voor weesgedichten tijdens de Poëzieweek: “Mensen verrassen op straat”

Van 26 januari tot 1 februari 2023 is het Poëzieweek. Bib Ieper zet mee haar schouders onder de actie ‘Weesgedicht zkt adoptieraam’. Meer dan 60 Vlaamse bibliotheken brengen gedichten zo in het straatbeeld. Geïnteresseerde Ieperlingen met een raam op de benedenverdieping kunnen zich via deze site kandidaat stellen.

“Kunst en cultuur naar buiten brengen zodat iedereen er van kan genieten”, zegt schepen van bib Valentijn Despeghel (Vooruit). “Dat doen we in Ieper niet alleen met beeldende kunst, straattheater of een erfgoedexpo – ook met poëzie verrassen we de mensen op straat. De Poëzieweek is de perfecte aanleiding om een reeks gedichten kwistig aan te brengen in het Ieperse straatbeeld. Wie een gedicht wil adopteren, kan kiezen uit poëzie van o.a. Bart Moeyaert, Ilja Leonard Pfeijffer, Joke Van Leeuwen, Marieke Lucas Rijneveld of Maud Vanhauwaert. Met de bibliotheek voorzien we via het project per geadopteerd gedicht een billijke vergoeding voor de dichters.”

Raam op benedenverdieping

Tientallen #Weesgedichten zijn nu op zoek naar een adoptieraam. Enige vereiste? Een raam op de benedenverdieping van je woning in Ieper of deelgemeenten. En uiteraard minstens een klein beetje liefde voor het gedicht van jouw keuze. Speciaal voor de actie ‘Weesgedicht zkt adoptieraam’ werden gedichten geselecteerd van bekende en nog te ontdekken dichters, van (inter)nationaal tot meer lokale talenten.