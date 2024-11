Bezoekersaantal voor WONDER stijgt opnieuw

WONDER Creativity Festival nam van 17 oktober tot 3 november ruim 16.000 bezoekers mee op een ontdekkingsparcours doorheen Kortrijk, langs 55 exposities en installaties rond design, kunst, technologie en innovatie. “In twee jaar tijd is het bezoekersaantal meer dan verdrievoudigd”, zegt Ruth Vandenberghe, schepen van Stadsmarketing en Toerisme.



Tijdens WONDER bracht creatief talent uit heel België en daarbuiten – van jong geweld tot gevestigde waarden – een ode aan creativiteit en innovatieve ideeën. En dat viel duidelijk in de smaak. Ieder jaar opnieuw kent het festival een indrukwekkende groei met een heel gespreide bezoekersleeftijd. Door een breed event- en schoolprogramma ligt het overwicht op jonge bezoekers en twintigers.

“Ik ben onder de indruk van de sterke groei van WONDER. De kracht van het festival is dat het een heel breed en divers publiek aanspreekt met interesse in creativiteit, innovatie en kunst. Van kinderen, leerlingen en studenten tot doorgewinterde designers en artiesten. Ze vinden allemaal de weg naar Kortrijk, the place to be voor creatieve problem solvers”, zegt Ruth Vandenberghe.

In de Budafabriek – de hoofdlocatie en de start van het parcours van 30 locaties – kon WONDER dit jaar ruim 16.000 bezoekers verwelkomen over de 12 openingsdagen. Het totale aantal bezoekers over alle 30 locaties zal dus ook nog een stuk hoger ligger. In 2023 lag het aantal bezoekers in de Budafabriek op 11.000 en in 2022 op 5.000.

“WONDER is uniek in België als presentatieplatform voor creatief en innovatief werk, ideeën en projecten van een gigantische groep van ontwerpers, artiesten, studenten, bedrijven, scholen en organisaties. WONDER fungeert als verbindende factor en dat concept slaat duidelijk aan”, aldus Stijn Debaillie, coördinator Designregio Kortrijk.