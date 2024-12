Betoverend gezellig winterdorp in Nieuwpoort met ijspiste, Huis van de Kerstman, minicarrousel en winterbar

Het Marktplein in Nieuwpoort is tot en met zondag 5 januari omgevormd tot een betoverend winterdorp met een overdekte ijspiste, het Huis van de Kerstman, een minicarrousel, een extra large winterbar gerund door lokale verenigingen en een programma boordevol sfeervolle en gezellige animatie. Info: www.visit-nieuwpoort.be.

Het stadsbestuur kwam met de sfeervolle Wintertrein om Winters Nieuwpoort officieel in te huldigen. De Wintertrein is een van de nieuwe attracties dit jaar, net zoals de Winterwandeling Maurice door de historische binnenstad en de Winterboerderij op Kinderboerderij De Lenspolder. Verder is er een eindejaarsactie en de traditionele kerstversieringswedstrijd voor Nieuwpoortse ondernemers.

Laat je glijden over het gladste ijs met zicht op de Nieuwpoortse Stadshalle. De piste is overdekt. Een kaartje kost 8 euro, schaatsen inbegrepen (7 euro per persoon voor groepen vanaf 20 personen). Onder de tent, naast sfeervolle chalets en met zicht op de ijspiste, wordt er op heel wat momenten tijdens Winter Nieuwpoort trouwens voor extra ambiance gezorgd.

Mis ook de unieke La Bul-iglo van Wim Rommens en Maarten Ooms niet. Je kan er terecht voor een gezellig drankje in een magische setting!

In Chez Babette van Shelby Verbanck in Nieuwpoort-Bad geniet je van winterse drankjes en gerechten in een authentieke skihut. Met een gevarieerd animatieprogramma en een betoverende carrousel.

In de Stadshalle kan je genieten van een heerlijk glaasje bubbels. Verschillende vrijwilligers zoals Wendy De Mulder en Jan Devuyst staan er voor je klaar. (Foto’s PG)