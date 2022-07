Benny Scott brengt Brugs volkslied met harmonie én voor groot publiek

Met festiviteiten rond de Vlaamse Feestdag en de Brugge Tripel Dagen is er weer heel wat te beleven in de stad. Opmerkelijk: Benny Scott brengt op twee evenementen zijn kaskraker ‘‘k En Brugge in m’n Herte’, op zondag 10 juli zelfs onder begeleiding van een 85-koppig orkest. “Ik kijk er echt enorm naar uit”, zegt de Brugse volkszanger.

Burgrock op zaterdag 9 en zondag 10 juli, de officiële festiviteiten rond de Vlaamse Feestdag, de aanloop naar de Nationale Feestdag met de Brugge Tripel Dagen, het Cactusfestival dit weekend. Het mag duidelijk zijn: niemand hoeft zich de komende dagen en weken te vervelen. Na afgelaste of ingeperkte edities de voorbije jaren kan Burgrock weer volop knallen. Deze editie start op zaterdag 9 juli op de Burg met kleppers als Shuriken II, Viva La Fête en DJ Dirk Stoops. Op zondag brengt Burgrock op vijf pleintjes in de stad, telkens tussen 13.30 en 18 uur, doorlopend akoestische optredens. Je kan terecht op het Oud Sint-Jan, het Arentshof, het Zilverpand, de Markt en de Burg.

Muzikaal feest

Het 11-juli-Komitee Brugge brengt op zondag 10 juli haar traditionele programma met academische zitting in het stadhuis, de uitreiking van de Jan Heemprijs en verwelkoming van een spreker – dit jaar de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont – en de bloemenhulde op de Markt. Maar om 21 uur barst er op de Burg ook een echt muziekfeest los met een optreden van de Speelschaar SFX, van De Frères dus. Op het einde van het eerste deel van hun optreden komt niemand minder dan Benny Scott zijn kaskraker ‘k En Brugge in M’n Herte brengen; het nummer dat vorig jaar door de gemeenteraad tot Brugs volkslied werd uitgeroepen. En dit onder begeleiding van het 85-koppig muziekkorps van SFX. Het is voor het eerst sinds het werd uitgeroepen tot Brugs volkslied dat Benny Scott het nummer voor zo’n groot publiek en met groot orkest brengt. “Ik kijk er echt enorm naar uit. Rik Van Mullem heeft een speciaal arrangement voor muziekkorpsen gemaakt van het nummer. Voor de gelegenheid heeft hij er een marsversie van gemaakt in plaats van de gebruikelijke wals”, zegt een trotse Benny Scott. “Het resultaat is echt prachtig; Rik heeft dat zeer goed gedaan. Ik heb het nummer twee keer gerepeteerd samen met de Speelschaar en alles is vlot verlopen. Ik ben nog steeds heel dankbaar voor alles wat me overkomen is sinds de vernieuwde hype rond dit nummer. Dat kunnen ze me niet meer afnemen.”

Barbara Dex

Ook Ides Bonte, voorzitter van Speelschaar SFX, reageert erg enthousiast. “Het gebeurt niet ieder jaar dat we zo’n groot concert mogen geven. Het vergt wel veel van onze muzikanten; zoals extra repetities. De samenwerking met Benny Scott is leuk maar ook na de pauze loont het de moeite want dan hebben we niemand minder dan Barbara Dex te gast. Wij begeleiden ook haar jazz-, lounge- en popnummers met ons orkest.”

Voor Benny Scott blijft het daar niet bij, want ook tijdens het meezingfeest Vlaanderen Zingt op de Markt, bij de slotdag van de Brugge Tripel Dagen, brengt hij zijn evergreen. “Ik doe voor de rest niet veel optredens meer, maar ik heb aan de organisatoren beloofd dat ik dit nummer zal komen zingen zolang ik leef of totdat ik niet meer kan”, besluit Benny Scott.