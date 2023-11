Benefietconcert voor Lisa Steen in het JOC Zedelgem

Op zaterdag 2 december wordt een benefietconcert georganiseerd voor Lisa Steen. De 26-jarige Loppemse raakte enkele jaren geleden verlamd ten gevolge van een bacteriële infectie. Lisa zou op termijn graag alleen gaan wonen, maar dat kost handenvol geld.

Centen waarvoor Lisa niet alleen bij de gezondheidszorg kan aankloppen. Verschillende geëngageerde Loppemnaars en streekgenoten organiseerden al acties om Lisa financieel te steunen. Het initiatief voor het benefietconcert komt van Peter Gereels, een collega van Lisa’s papa Filip bij Dana in Brugge en muzikant bij Peter and the Gems. Het concert heeft plaats in het jeugdcentrum in de Groene Meersen in Zedelgem.

De deuren openen om 18.30 uur en er zijn pop-rockoptredens van coverbands Fossilio en Peter and the Gems. De afterparty wordt verzorgd door DJ M Bass and Automatique. Een toegangskaart kost 10 euro en is te verkrijgen in De Strooien Hane, café Sint-Elooi, Herbergé, @Kevin, in de cafetaria van de Groene Meersen en via mail op cool.hilde@outlook.be. Op de foto herkennen we Filip Steen, Arnold Naessens, Hilde Cool, Carine Maes, Peter Gereels en helemaal vooraan Lisa Steen.

(BC/foto BC)