Beats n’ Bots in Lichtervelde groeit uit tot een tweedaags evenement

Het beerpongfestival Beats n’ Bots is in korte tijd uitgegroeid tot een uiterst populair evenement, dat dit jaar plaatsvindt op 23 en 24 september. Wat ontstond uit een kleinschalig tornooi onder vrienden is uitgegroeid tot een tweedaags festival met beerpong, gerenommeerde dj’s en foodtrucks.

Het tornooi telt 128 deelnemers en vindt nog steeds plaats in de Bontenhondstraat 4. “Maar niet meer in het gedeelte vooraan, maar wel in de weide erachter. Gezellig tussen een oude fruithaard. Het wordt ruimer, maar de charme blijft”, klinkt het bij de organisatoren Victor Schellens, Ian Haeghebaert, Ibe Vinckier en Jonas Cortvriendt. Het evenement groeide uit tot een tweedaagse – met kampeergelegenheid, randanimatie en tal van lokale foodtrucks – met een sterke line-up: DJ 4T4 (’t Hof van Commerce), internationale dj Triciaa (resident in Carré en The Villa in Antwerpen), Pollix, D-mole, SnS Showcase, Gen-Z en Stino feat. MC Pata en een special guest. “Met deze line-up voor jong en oud willen we ook een niveautje hoger mikken. Op vrijdag vindt hier van 17 tot 1 uur tevens een gratis afterwork plaats, georganiseerd door Vibes. Op die avond is het ook loting van de teams. Het beerpongfestival op zaterdag begint om 13 uur.”

Puik promofilmpje

Hoewel het viertal nog amper reclame moet maken voor het evenement werd voor de tweede maal op rij een puik promofilmpje in elkaar gebokst, samen met acteur Bart Claeys, onder meer gekend van een rol in De Twaalf en de Lichterveldse kortfilm Jarko. Voor het promofilmpje werd Bart in fragmenten van The Wolf of Wall Street gemonteerd. “Toen ik het op Facebook deelde, kreeg ik reacties van Piet Arfeuille van Malpertuis, van de regisseur van De Twaalf… Toen ik naar Vijverkaffee ging, werd ik er ook vaak op aangesproken. Het is heel sterk gemonteerd. Op die manier heb ik nog niet vaak geacteerd”, besluit Bart, die dat weekend ook present tekent.

Meer info en tickets op www.beatsnbots.be.