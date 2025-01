Auto Classics zet Alfa Romeo en Ford Mustang in de schijnwerpers

Op 25 en 26 januari vindt in het BMCC op het Beursplein de oldtimerbeurs Auto Classics plaats. Met Alfa Romeo, die dit jaar zijn 115de verjaardag viert, en Ford Mustang, die vorig jaar aan zijn 60ste jubileum toe was, staan twee iconische automerken in de schijnwerpers. Daarnaast is er ook een speciale stand naar aanleiding van 50 jaar Porsche Turbo.

“Van Alfa Romeo zullen er een 15-tal modellen te zien zijn, en die geven mooi de historiek van het merk weer. Heel speciaal is een unieke Alfa Romeo d’Este uit de jaren ’50, in aluminium en volledig met de hand gemaakt. Daarnaast ook een Alfasud, die in de jaren ’70 geïntroduceerd werd, en de Disco Volante. Van deze laatste werden er slechts zeven gemaakt”, vertelt Sebastien Delobelle van Auto Retro vzw.

Naast Alfa Romeo staat ook Ford Mustang in de kijker. In de jaren ’60 en ’70 was de Ford Mustang de meest populaire sportwagen. Deze auto was immers in verschillende motorvarianten beschikbaar, en daardoor voor zowat iedereen betaalbaar. Op Auto Classics staan een tiental modellen, waaronder een remake van de Ford Mustang GT500 Shelby Eleanor uit de film ‘Gone in 60 seconds’.

“Als aanvulling hebben we ook nog een stand voorzien naar aanleiding van 50 jaar Porsche Turbo”, aldus Sebastien Delobelle. Porsche bracht vijftig jaar geleden als eerste een productieauto voor het grote publiek op de markt, die uitgerust werd met een turbomotor. Dat 50-jarig jubileum werd gevierd met de lancering van de Porsche 911 Turbo 50 Years Edition.

“Op Auto Classics staan er eveneens een aantal handelaars en particulieren met hun auto’s. Alles samen goed voor om en bij de 150 auto’s, en daarnaast zijn er ook moto’s te zien, en vind je er ook miniaturen en literatuur. We verwachten dan ook heel veel bezoekers, zowel verzamelaars als liefhebbers die simpelweg willen genieten van de pracht van vervlogen tijden”, luidt het nog.

Auto Classics, zaterdag 25 en zondag 26 januari, telkens van 9.30 tot 18 uur, BMCC, Beursplein in Brugge. Meer info & tickets: https://www.autoclassics.be. (CGRA)