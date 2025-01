Aspi’s ’t Piegoetje organiseren Freaky Friday

De aspi’s van Chiromeisjes ’t Piegoetje organiseren op vrijdag 7 februari in zaal Blommenhof hun Freaky Friday fuif. Voorafgaan aan de fuif organiseren de aspi’s een kinderfuif. “Die vindt van 19 tot 20 uur plaats in het thema Disney”, weet woordvoerster Syenna Degryse. “Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed in het thema komen. De toegang kost 6 euro, gratis drankje en zakje chips inbegrepen. Wie een extra drankje of een extra zakje chips wil, brengt best wat extra centjes mee. Onze fuif start om 21.30 uur. Van 21.30 tot 22.30 uur is er een happy hour. De opbrengst gaat naar ons kamp.” Kaarten kosten 7 euro aan de deur en 6 euro in voorverkoop. Ze zijn te verkrijgen bij de aspi’s en bij de leiding. (BCH/foto JCR)