Amerikaanse beiaardier te gast tijdens feesteditie van Izegemse beiaardconcerten

Ook dit jaar worden er opnieuw beiaardconcerten georganiseerd in Izegem. “Met deze veertigste editie zetten we de Izegemse beiaard feestelijk in de schijnwerpers met onder andere een gastbeiaardier uit de Verenigde Staten en een fotoshoot”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.

“De Izegemse beiaard is meer dan 250 jaar oud en dit prachtig erfgoed is springlevend, onder andere doordat de beiaardconcerten de voorbije jaren in een nieuw kleedje gestopt werden en met de twee Izegemse stadsbeiaardiers Koen en Florian Cosaert als ambassadeurs”, zegt schepen Kurt Himpe. “Dit jaar willen we de Izegemse beiaard extra in de schijnwerpers zetten.”

Er worden opnieuw vijf beiaardconcerten georganiseerd. “Het startschot wordt gegeven op maandag 12 juni met een concert van stadsbeiaardier Koen Cosaert. Op 19 juni zorgt gastbeiaardier Alan Bowman uit Florida voor een concert. Op maandag 26 juni is er ook een speciaal concert. Dan speelt stadsbeiaardier Koen Cosaert op de beiaard en stadsbeiaardier Florian op elektrische gitaar. Op 3 juli volgt een concert met Pascaline Flamme, stadsbeiaardier van Tournai en Mons en de reeks wordt afgesloten op 11 juli door gastbeiaardier Wim Van den Broeck.”

De concerten worden op de luisterplaats in de Baron de Pélichystraat naast het oude postgebouw gestreamd en vergezeld van verrassende acts.

Nieuwe melodieën voor automatische beiaard

“Vier keer per uur weerklinkt vanuit de toren van de Sint-Tillokerk beiaardmuziek, maar nu gaan we opnieuw op zoek naar nieuwe muzikale creaties. We willen vier nieuwe zomerse en vier winterse muziekstukjes. Leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz zullen dit jaar aan de slag gaan om aangename en rustige melodieën uit te werken”, verduidelijkt stadsbeiaardier Koen Cosaert. “De beste creaties van 20 seconden zullen dan afgespeeld worden op het eerste en het laatste kwartier, op het half uur en op het uur zullen muziekstukjes weerklinken van 40 of 60 seconden.”

“Deze nieuwe melodieën zullen vanaf begin 2024 over de stad galmen. Niet toevallig, want het zal dan 100 jaar geleden zijn dat de Izegemse beiaard opnieuw ingehuldigd werd nadat Duitse troepen een groot deel van de toenmalige beiaard tijdens de Eerste Wereldoorlog ontvreemdden”, zegt schepen Kurt Himpe.

Unieke fotoshoot

“We gaan ook op zoek naar één Izegemse beroeps- of amateurfotograaf die de kans krijgt om op een zaterdagmiddag een unieke fotoshoot te maken van de Izegemse beiaard tijdens een van de wekelijkse bespelingen door een stadsbeiaardier. Een selectie van de foto’s zal dan in Izine en op de sociale media van de stad gepubliceerd worden en gebruikt worden voor publicaties voor de beiaardconcerten”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Izegemse kandidaten kunnen zich tot woensdag 31 mei melden door een mail met de adres- en contactgegevens te sturen naar communicatie@izegem.be. De datum voor de fotoshoot wordt dan onderling afgesproken met de fotograaf die uitgeloot zal worden.”