Alcatraz 2025 maakt nieuwe namen bekend

Afgelopen zomer maakte de organisatie tijdens Alcatraz 2024 al 15 namen bekend voor de volgende editie in 2025. Daar komen nu nog eens 67 nieuwe namen bovenop. Met Kreator kennen we, naast Machine Head, nu ook een tweede headliner voor de Prison Stage.

“Ook dit keer laten we weer een brede waaier van genres aan bod komen in onze zoektocht naar verborgen parels en ruwe diamanten tussen talrijke niche-acts. Het fundament van onze festivalformule blijft een mix van stijlen, een combinatie van gevestigde waarden en opkomend talent, met veel aandacht voor een gemoedelijke sfeer en een gezellige setting”, zegt Bernard De Riemacker. Op de affiche, die intussen al 82 bands lang is, vinden we voorlopig nog geen enkele Belgische naam terug.

“We hebben trouwens nog iets leuks in petto voor wie beslist een combi-ticket te kopen en zijn we aan het sleutelen aan de openingsdonderdag van het festival. Redenen genoeg dus om onze website en onze socials in de gaten te blijven houden.”

Tickets en info op www.alcatraz.be.