Al meer dan 130 deelnemers aan de 12 uur van Kuurne

Komende zaterdag 2 september vindt van 9 tot 21 uur de tweede editie plaats van de 12 uur van Kuurne. Nu reeds schreven zich al meer dan 130 deelnemers in om deel te nemen aan deze tweede editie die de deelnemers een parcours laat beleven om u tegen te zeggen gezien dit over de (on)verharde ondergrond van de Renbaan-site gaat.

Parcours licht gewijzigd

Onder de 130 deelnemers zijn er 22 groepen die als team in estafette of als duo het parcours zullen rijden, daarnaast schreven zich ook al acht moedige solisten in. Naast de paardenrenbaan doet de 12 uren van Kuurne ook zaal Kubox aan waar de deelnemers dwars zullen doorfietsen. “Wie vorig jaar reeds deelnam aan de 12 uur van Kuurne zal merken dat we wat kleine wijzigingen aanbrachten aan het parcours”, legt voorzitter Niels Vermeersch van de Ververieders uit.

“De afstand die dient afgelegd te worden op de renbaan werd wat ingekort. Her en der vernamen we dat rijden op dit soort van ondergrond lastig was en zo wat een domper zette op de sfeer voor de deelnemers. Daarom zal het parcours nu over wat meer verharde ondergrond lopen gezien een extra lus werd toegevoegd op de parking van Byblocs.”

Mountainbikes

De randanimatie die ook vorig jaar reeds werd voorzien op de 12 uren van Kuurne zal ook dit jaar opnieuw van de partij zijn in de vorm van DJ’s, een schminkstand, springkastelen en foodtrucks. Tevens biedt de organisatie ook de mogelijkheid om mountainbikes ter plaatse te huren. Bij de inschrijving kan dit gemeld worden. Per dag wordt daarvoor de prijs van 25 euro gevraagd.

De opbrengst van de 12 uren van Kuurne wordt geschonken aan de Fietsbieb Kuurne. De organisatie van de 12 uren van Kuurne ligt in de handen van de Ververieders. (BRU)