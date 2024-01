Akoestische Woensdagen in Patron: “Breek de week, zachtjes”

Sfeer- en feestcafé Patron organiseert wekelijks een uurtje akoestische muziek. Zij voorzien de geluidsinstallatie, micro en staander. “Sfeer en gezelligheid brengen de soloartiesten zelf”, zegt mede-uitbater Ibn Demanet.

In het café in de uitgaansbuurt van Kortrijk wil Patron naast dansen ook een plaats aanbieden om rustig te genieten. “We zochten naar een toffe invulling voor de woensdagen en zo kwamen we uit op ‘breek de week, zachtjes’. De vorige edities waren zeer aangenaam. De artiesten vinden het ook leuk om in een gezellige setting hun ding te doen. Ze krijgen een vaste vergoeding van 100 euro”, vertelt Ibn.

Op de agenda van Akoestische Woensdagen staan Dauw (24/1), Benn (31/1), Wayne Matthews (7/2), 14 februari is vrijgehouden voor een event, Danae (21/2), Linard Vandenbossche (28/2), Banne Bayfall Band (6/3), Roby Singer Songwriter (13/3), Keely (20/3), Siebrand (27/3) en Ellis Mane (8/5).

Voor de data 3, 10, 17 en 24 april zoekt Patron nog artiesten.