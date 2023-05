79ste editie van Gullegem Koerse start voor het eerst met Martha Fest, maar ook verdriet om heengaan bestuurslid Roger (83): “Hij wordt erg gemist”

Voor het eerst op vrijdag een festivalletje met Martha Fest, sterren als Van Avermaet en Merlier aan de start, uitgelaten feestvierders in de VIP-tent. En toch is er ook droefheid bij Gullegem Koerse, dat dinsdag 30 mei aan de 79ste editie toe is. Manusje-van-alles en bestuurslid Roger Claus overleed amper goeie maand geleden.

De klank- en lichtmannen werken zich in het zweet. Iets verderop wordt aan de watertoevoer gewerkt. Nick Demeulemeester (53) is intussen druk in de weer met het aansturen van de frigovullers. Belangrijk. Voor het eerst treedt hij echt op de voorgrond, nu vader Carlos heel wat taken loslaat binnen de organisatie van Gullegem Koerse. “Hij doet wel nog veel administratief werk, hoor, maar op het terrein vind je hem nauwelijks nog. En voor heel wat zaken vraag ik nog altijd zijn mening.”

Festivalletje

Belangrijk ook, want vrijdagavond start het feest van de 79ste editie al. De koers zelf vindt plaats op dinsdag 30 mei, maar voor het eerst trappen ze af met Martha Fest. Een nieuw festivalletje, waar onder meer Sven Ornelis op de affiche staat. Waarom niet, de tent staat er toch al. “En intussen zijn al 1.100 kaarten de deur uit”, vertelt Nick. “Het is druk, maar ik maakte voor het eerst een draaiboek op, waardoor iedereen weet wat hij moet doen. Het scheelt toch.”

Organisatorisch zit het wel snor bij Gullegem Koerse, al is er wel het gemis van Roger Claus. Het bestuurslid stierf op 15 april op 83-jarige leeftijd. Ondanks zijn gezegende leeftijd was hij onmisbaar voor de organisatie.

“Het was zo onverwachts, dus we hebben nooit kunnen leren hoe alles moest”, aldus Nick. “Altijd stond hij paraat. Al maanden op voorhand bereidde hij het terrein voor door paaltjes te slaan of een greppel te graven. Was er een technisch probleem, dan vroeg je aan Roger om het op te lossen – als hij het al niet opgelost had. In gedachten zal hij er zeker bij zijn, maar hij wordt echt wel gemist.”

Mooi deelnemersveld

Een domper op de feestvreugde, maar toch moet er gekoerst worden – op een gewijzigd parcours. Ook nu weer met heel wat grote namen. Niet evident, want hoogtestages en een drukke kalender maken het alsmaar moeilijker om de toppers aan de start te krijgen. “Maar met onder meer de afscheidnemende Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen kunnen we weer een sterk deelnemersveld voorleggen. Waar andere criteriums blij zijn met vijf ProTourrenners, kunnen wij er weer een dertigtal aan de start zetten”, weet Carlos. “We hopen nog Girmay aan de start te krijgen ook.” (JD)