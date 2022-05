185.000 bezoekers vieren maritiem feest op Oostende voor Anker

Het gratis maritiem festival Oostende voor Anker overspoelde de voorbije dagen de Stad aan Zee met tweemasters, driemasters, schoeners, barken en platbodems. Meer dan 185.000 bezoekers kwamen de maritieme sfeer opsnuiven.

Wie dit weekend afzakte naar de Oostendse binnenstad kon er over de koppen lopen. Duizenden mensen wilden graag de maritieme sfeer van dichtbij opsnuiven. Na een verplichte corona-pauze van 2 jaar kwamen uiteindelijk meer dan 185.000 bezoekers langs. Dat maakt van de 21ste editie een groot succes.

“Duizenden gezinnen zakten af naar de Vindictivelaan, de Visserskaai, het Sint-Petrus- en -Paulusplein, de verschillende dokken en jachthavens voor een mix van authenticiteit, muziek en schepen. Er waren weinig tot geen incidenten. Het is een ongelofelijk gevoel om hier terug van te kunnen genieten en voor heel mensen een geluksgevoel. Mensen zijn blij dat het weer kan plaatsvinden”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het festival is een belangrijke motor voor toerisme in de stad. “Het is toeristisch zeker een voltreffer. De hotels zaten goed vol en als ik rondwandel in de stad zag ik ook dat de terrassen goedgevuld waren. En dat tijdens het weekend voor Hemelvaart. Dat is zeker goed voor een stad als Oostende.”

Ook curator Hubert Rubbens is tevreden. “Ik kan het haast niet geloven dat we opnieuw zo’n enorme opkomst hadden dit jaar. Met het volledige team keken we er intussen al jaren naar uit om gewoon te doen wat we het beste kunnen. Als je dan kan rekenen op 185.000 bezoekers, dat weet je dat heel wat mensen hier net zo op zaten te wachten als wij. Mensen die nog geen tijd hadden om de expo van Magellaan te bezichtigen kunnen dit trouwens nog doen tot 6 juni”, geeft Rubbens nog mee.

De volgende editie zal plaatsvinden van 1 tot en met 4 juni 2023.