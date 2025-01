Dwaallichtjestocht trekt door Hoppestad: “Gezellige wandeling met een mooi verhaal, bestemd voor gezinnen”

Een dwaallichtjestocht staat op vrijdag 7 februari op de agenda in Poperinge. “Een kleine, gezellige wandeling met een mooi verhaal, bestemd voor gezinnen. Thema dit jaar is ‘sprookjes’”, zegt Bart Debruyne, deskundige bibliotheek. Enkele bibvrijwilligers lezen voor tijdens de tocht. De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met vzw De Loods, OverKop Poperinge en muzikale jongerengroep Klimdraad.

“De Dwaallichtjestocht is een korte wandeling op maat van gezinnen, waarbij de deelnemers onderweg op verschillende stopplaatsen een verhaal te horen krijgen bij valavond”, zegt Bart Debruyne, deskundige bibliotheek. “Er wordt gewandeld in kleine groepjes, die met een frequentie van 10 minuten start- en eindpunt aan de bib. Vanaf 18 tot en met 19 uur kan er gestart worden.” Inschrijven is verplicht.

Verhaal

“Een begeleider neemt ieder groepje op sleeptouw. Op het einde van de tocht kunnen de deelnemers nog genieten van een pannenkoek en warme chocolademelk. We organiseren dit in samenwerking met De Loods vzw.

(lees verder onder de foto)

Start- en eindpunt aan de bib. © Stad Poperinge

Dit jaar werken we ook samen met OverKop Poperinge en Klimdraad, een muzikale jongerengroep uit Poperinge. “Deze tocht is een toegankelijke manier om (groot)ouders en kinderen/jongeren te laten kennismaken met een mooi verhaal. Het samen luisteren naar een verhaal, gebracht door een verteller, is een mooi verbindend moment”, vertelt Bart.

Meerwaarde

“Het verhaal kiezen we ook niet lukraak, het is altijd een betekenisvol en passend verhaal, dat uitnodigt tot reflectie. Voor ons is de samenwerking met De Loods vzw in deze ook zeker een meerwaarde. Samen kunnen we een nieuwe doelgroep laten kennismaken met de bib en vice versa.”

Iedereen kan deelnemen aan de tocht. De tocht is bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk. De tocht zelf is ongeveer twee kilometer. Het verhaal is gericht op zowel kinderen als volwassenen. “Mensen mogen zich verwachten aan een mooi verhaal, gebracht door een aantal vertellers, die op verschillende stopplaatsen onderweg staan. Het is een korte wandeling door de Poperingse straten.” De Dwaallichtjestocht wordt georganiseerd op vrijdag 7 februari met mogelijke startmomenten tussen 18 en 19 uur. Deelname is gratis

Inschrijven gebeurt via bib@poperinge.be of 057 33 29 02.