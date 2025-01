Dirk De Deckere aka DJ DDD blijft ook in 2025 fuiven: “Prince blijft voor mij de allergrootste artiest”

Dirk De Deckere is geen geboren, maar wel een getogen Roeselarenaar. Als DJ DDD heeft hij vele Roeselaarse feestjes platgespeeld en zorgt hij overal voor dolle ambiance. Of het nu Parsidance of een privéfeestje is, overal geeft DDD het beste van zichzelf.

We komen aan bij Dirk thuis in Rumbeke en we mogen hem meteen twee keer gelukwensen. Eerst en vooral met het nieuwe jaar én met nieuw leven. Op 5 januari is het derde kleinkind Jeanine geboren na Jacqueline (2021) en Leon (2021).

Hoe is oudejaarsavond geweest?

Dirk De Deckere: “Heel leuk. Ik ben voor de derde keer DJ geweest in feestzaal t’ Hoornaerts in Kachtem naast gastrobar Vonk. Bij t’ Hoornaerts weet je je al verzekerd van ongelooflijk lekker eten en ook het oudejaarsavondfeest was een en al ambiance. Na het tweede voorgerecht was iedereen al aan het dansen en dan spreken we over een publiek tussen 25 en 75 jaar. Iedereen danste werkelijk op alle muziek: jonge mensen slowden op Hemelsblauw van Will Tura terwijl verschillende 65+’ers uit de bol gingen op Milk Inc. (lacht). Ja, we hebben daar een serieus feestje gebouwd in Kachtem. Dat heeft geduurd tot vijf uur ‘s morgens.”

Leuk voor jou, maar veel DJ-collega’s klaagden dat het veel minder was dan vorige jaren?

“Ja, maar je moet appelen met appelen vergelijken. Ik draai van het begin van de avond tot het einde en ik vraag een redelijke vergoeding. Ik werk geen drie à vier sets van anderhalf uur per avond en nacht af zoals sommige bekende DJ’s. Die draaien een set van een uur tot maximum anderhalf uur, jagen er snel alle hits door en passeren de kassa. En geloof me sommige collega’s durven doorvragen. Ik hoor bedragen van 7.000 tot 9.500 euro voor een set van anderhalf uur.”

Je hebt al mooie feestjes gedraaid in je carrière?

“Heel zeker, maar toen ik mocht draaien op ‘t Vat van Rodenbach met de Batjes in 2023 was dat toch de max. Dat was wel een van mijn hoogtepunten in mijn DJ-carrière. Ik mocht een set van twee en een half uur draaien, het was schitterend weer want ‘s avonds laat was het nog 26 graden, er stonden 5.000 mensen mee te zingen en te dansen en mijn zoon en dochter stonden op de eerste rij. Fantastisch.”

“Ook op Parsidance ben ik van de partij met een set. Dat doe ik iedere keer gratis, want ik heb een groot hart voor de scouts van Rumbeke. Dan gooi ik echt alles open tot de tent ontploft (lacht). Dat is een zotte tweedaagse. De 4.500 zaterdagkaartjes voor 2025 waren in een kwartier uitverkocht!”

Wat slaat altijd aan op een feestje?

“De muziek van de jaren 90 zoals retro en techno blijven het goed doen, maar ik moet ook geen twee uur Tomorrowlandmuziek draaien. Wat opvalt is dat jonge mensen zeer veel van de klassiekers houden en dat artiesten zoals Pommelien Thijs, Camille en Goldband blijvers zijn. Ook Clouseau die zijn 40-jarig bestaan viert, doet het supergoed en wanneer Sugardaddy van de Nederlandse Roxy Dekker door de boxen galmt, staat de dansvloer ook snel vol.”

En waarvan houdt DJ DDD zelf?

“Van heel veel genres maar toch meest van funk, R&B, soul en disco, zeg maar de oorspronkelijke ‘black music’. En ik hou ook heel veel van deep house zoals Blackwater van Octave One. Ik ben ontzettend blij dat deep house eindelijk opduikt in de Ultra Top.”

“Maar de allergrootste artiest blijft toch Prince. Ik heb die dertien keer live aan het werk gezien en dat was telkens verbluffend. Hij speelde op bijna ieder instrument tijdens zijn optredens, het was een muzikaal genie. Ik heb eens een optreden meegemaakt dat meer dan drie uur duurde. Hij amuseerde zich zelf kostelijk en dan kon het wel een beetje uitlopen. Maar als de vibe er niet was en er was geen connectie met het publiek, werkte hij zeer professioneel zijn optreden af, maar ook niet meer.”

Overkomt het jou ook soms dat er geen connectie is met de feestvierders?

“Hout vasthouden, maar ik heb nog geen afknappers gehad. Het is soms een beetje zoeken, maar ik gooi me altijd volledig en pas me aan. Het komt altijd goed, als je maar deuredoet.”

Nooit gedroomd van een professionele DJ-carrière?

“Neen, eigenlijk niet. Het is goed zoals het is. Ik werk als graficus bij Miller Graphics in Beveren en ik amuseer me daar enorm.”

Je bent opgegroeid in de omgeving van de Broederschool en woont nu in Rumbeke. Kun je hier oud worden of wordt het een fermette in het zuiden van Frankrijk?

“Dat denk ik niet. Ik ben verknocht aan Roeselare en Rumbeke en binnen 20 jaar zie ik me dan ook hier in een serviceflat wonen (lacht).”

Je hebt een hart voor Roeselare, maar wat kan beter?

“Oh, ik erger me aan het verkeerscirculatieplan, dat is precies een gocartpark geworden. En de leegstand van de winkels in het stadscentrum vind ik ook zeer storend. Maar het is en blijft mijn stad waar ik graag woon.”