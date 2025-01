Dirk De Bosschere nieuwe Torhoutse stadsdichter

Na twee jaar Joris Denoo en twee jaar Marc Coulier heeft Torhout een nieuwe stadsdichter, de derde al. Dirk De Bosschere uit de Steenstraat in Wijnendale-Ichtegem is de uitverkorene. Hij mag de komende twee jaar het reilen en zeilen in Torhout poëtisch verwoorden.

Dirk (58) is getrouwd met Trees Vromant (55), met wie hij drie kinderen heeft: Laure (29), Lars (27) en Niel (20). Hij werkt al vele jaren als leraar lichamelijke opvoeding aan het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout (Sivi). In zijn vrije tijd houdt hij van fietsen, wandelen aan zee, in de tuin bezig zijn en – uiteraard – gedichten schrijven en lezen.

Jury vond gedichten van Dirk de beste

Er dongen dit keer drie kandidaten naar het stadsdichterschap: Eva-Maria Biss (pseudoniem voor Eva-Maria Bisschop), Korneel Dobbels en Dirk De Bosschere. Elk van de drie diende gedichten in te sturen en de jury, die niet wist van wie de poëzie kwam, vond die van Dirk de beste.

“Hoewel ik net niet in Torhout woon, ben ik toch nauw verbonden met die stad”, aldus de laureaat. “Ik woon op amper 50 meter van de grens en geef er les. Bovendien is mijn vrouw Trees een geboren en getogen Torhoutse. Ook zij geeft les aan de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert, met name bij De Torretjes.”

Dirk viel met zijn poëzie al een paar keer in de prijzen. Als stadsdichter zal hij vanzelfsprekend geen hermetische gedichten mogen schrijven.