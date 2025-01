Dirk Coutigny is nieuwe voorzitter van Ieperse cultuurraad: “Werken aan kwalitatief beleid voor alle Ieperlingen”

Nu het nieuwe stadsbestuur uit de startblokken geschoten is, worden ook heel wat bijhorende raden officieel opnieuw verkozen. Zo ook de cultuurraad, waar Gilbert Ossieur twee legislaturen voorzitter van was. Nu geeft hij de fakkel door aan Dirk Coutigny.

De nieuw samengestelde cultuurraad kwam voor het eerst samen met de afgevaardigden van de verschillende werkgroepen om te klinken op het nieuwe jaar. Gilbert Ossieur nam er afscheid als voorzitter en wordt in die functie opgevolgd door Dirk Coutigny. “De verschillende werkgroepen bewijzen de rijkdom van het culturele leven in onze stad en vormen het bindweefsel van onze maatschappij”, stelt Gilbert. “Op een evenwichtige manier omgaan met de diversiteit wat betreft aanbod, verwachtingen en noden bleek een flinke uitdaging en vereiste nogal wat inleefvermogen.”

En op welke drie realisaties is de ex-voorzitter het meest trots? “Ik denk dan heel concreet aan De Kunstketting, Mozaïek en het Publicatiefonds Ieper waarmee we telkens een heel divers en breed publiek hebben weten te bereiken. Wat ik jammer vind, is dat de functie van cultuurbeleidscoördinator in de voorbije legislatuur niet meer werd ingevuld. Dat bleek een ernstige handicap voor de werking van de cultuurraad, die op een lager pitje kwam te staan. De cultuur in Ieper is zeer divers, kwalitatief en een vaak onderschatte sociale en economische factor. Welke raad ik aan mijn opvolger wil geven? Voldoende ondersteuning zoeken om vernieuwende inzichten en initiatieven te realiseren binnen een dynamische werking met een cultuurbeleidscoördinator als ondersteuning, want dat is echt onontbeerlijk.”

Verjongen

Muzikant Dirk Coutigny, die sinds 1981 dirigent is van het Iepers Kamerkoor en sinds kort ook van het vocaal ensemble Polyfolie, vindt het belangrijk dat de cultuurraad goede adviezen geeft aan het stadsbestuur. “We moeten een spil zijn in de communicatie tussen het veld en het beleid. Tot nu toe was dat sterk gericht op verenigingen die naast financiële steun ook materiële steun krijgen. Er zijn echter ook mensen buiten de verenigingen die begaan zijn met cultuur en die wil ik graag bij de cultuurraad betrekken.”

“Jongeren vinden spijtig genoeg weinig aansluiting bij de huidige cultuurraad”

“Ik zie vooral een uitdaging in het vernieuwen en verjongen van de cultuurraad. Jongeren vinden spijtig genoeg weinig aansluiting bij de huidige structuur van de cultuurraad. Uitzoeken hoe we met hen in contact kunnen komen, wordt een van mijn eerste actiepunten. Er zijn ook actieve kunstbeoefenaars die niet onmiddellijk de zin inzien van zich aan te sluiten bij een vereniging. Om hen te bereiken, moeten we oplossingen bedenken en misschien ook sleutelen aan de bestaande reglementen. Ook de contacten en samenwerkingen met de professionele actoren als Het Perron, de academies, de musea, de bibliotheek en het archief kunnen beter volgens mij.”

Infrastructuur

En heeft Dirk specifieke verwachtingen als nieuwe voorzitter van de Ieperse cultuurraad? “In de komende maanden moet de raad van bestuur zich samen met het stadsbestuur buigen over de vraagstukken die ik daarnet aanhaalde. Ik zal daar de nodige tijd aan besteden en hoop dat we samen met schepen Eva Ryde stevige plannen maken die we dan op een efficiënte manier kunnen realiseren. Het wordt zeker een uitdaging, want er zijn problemen met een deel van de verouderde infrastructuur en dat zijn grote dossiers. Daarnaast zijn de uitgaven bij de verenigingen fel gestegen, maar er zijn al jaren geen aanpassingen meer gebeurd aan de summiere betoelaging. Vooral wie actief wil organiseren, komt hierdoor in de problemen en juist deze organisaties verdienen meer steun. Maar eerst moeten we teruggaan naar de essentie van onze opdracht: samen een kwalitatief cultuurbeleid uitbouwen dat alle Ieperlingen een meerwaarde biedt.”