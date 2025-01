Ding mee naar 10de Groeningeprijs: Guldensporencomité zoekt zaak met Nederlandstalige naam

Ben jij een creatieve ondernemer met een spitsvondige Nederlandstalige zaaknaam? Dan is de Groeningeprijs jouw kans om in de kijker te staan! Het initiatief van het Guldensporencomité beloont elk jaar een nieuwe zaak in Kortrijk die indruk maakt met een originele en pakkende naam. De winnaar wordt tijdens de Guldensporenviering op 10 juli in de bloemetjes gezet en ontvangt een uniek kunstwerk van de lokale kunstenaar Arne Vanneste.

Vorig jaar ging de eer naar Lisa Vandenbroucke en Thibaut Soens, die met hun vishandel-traiteurszaak Goudzee het begeerde kunstwerk in ontvangst mochten nemen. Het koppel, gevestigd in Heule, koos bewust voor een naam die zowel lokaal als betekenisvol was. “We wilden een naam die onze verbondenheid met Kortrijk en Heule weerspiegelt”, vertelt Lisa. “Goudzee verwijst naar een volkslied dat vaak wordt gezongen tijdens de Tinekesfeesten. Het refrein, dat we zelfs op school leren, bevat de zin: ‘liever dan een vis die in de goudzee zwemt’. Het idee kwam van mijn mama Leen Deboiserie, die in 1990 zelf Tineke van Heule was.”

Wil jij in hun voetsporen treden? Heb je tussen 1 juli 2024 en begin juni 2025 een nieuwe zaak in Kortrijk opgestart met een creatieve naam zoals ‘Gulden Graan’, ‘De Speelvogel’ of ‘Het Onderonsje’? Stuur dan uiterlijk op 1 juni jouw kandidatuur naar guldensporencomite@gmail.com of per post naar secretaris Luc Vandorpe, Sint-Denijsestraat 133, 8500 Kortrijk.

Over de Groeningeprijs

De Groeningeprijs is inmiddels aan zijn tiende editie toe en wordt georganiseerd door het Guldensporencomité. De prijs werd in het leven geroepen om het rijke erfgoed van Kortrijk te combineren met hedendaags ondernemerschap. Het richt zich specifiek op nieuwe ondernemingen die zich onderscheiden door hun naam, waarbij originaliteit, taalgevoeligheid en lokale verbondenheid centraal staan.