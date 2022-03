Derde editie van Brugotta Festival zit vol Brugs talent

Van donderdag 21 april tot en met zondag 1 mei vindt de derde editie van het Brugotta Festival in Brugge plaats. Deze tiendaagse wil lokaal talent een podium aanbieden. Zowel muziek, theater, beeldende kunsten als poëzie komen aan bod.

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock en projectcoördinator Bart Vanduyver bewijst dit festival dat het Cultuurcentrum Brugge hard inzet op lokaal talent. Zo is het kunstwerk Misfigure dat Sylvie Crutelle voor exporuimte Biekorf creëerde het uitgangspunt van het participatieve kunstproject AiR Biekorf. Als antwoord op dat kunstwerk gingen 25 Brugse kunstenaars creatief aan de slag. Het resultaat is een groepsexpo in de Poortersloge vanaf 21 april.

Brugse bands

Het jaarlijks muziekfestival WAcKo verzamelt op vrijdag 22 en zaterdag 23 april, telkens vanaf 20 uur, zes Brugse bands voor een gratis concert onder de bomen op de Burg: Mygun, Goei Poeier, Marooned, Brik T-Tok, Steel Orchid en Rumours.

Speelt u liever zelf op de beiaard? Dat kan op zondag 24 april van 9 tot 19 uur. Onder de begeleiding van beiaardier Frank Deleu mag u hameren op het klavier van de beiaard voor een kakofonieconcert.

Op maandag 25 april om 20 uur speelt muzikant en verhalenverteller Ken Van Roose alias K. RJ Tochthond zijn voorstelling De man die zijn eigen huisdier werd: een anderhalf uur durende existintiële trip in de huid van de fictieve dierenarts.

Muziek en poëzie

Op dinsdag 26 maart om 20 uur brengen schrijfster Lies Gallez en zangeres/accordeoniste Astrid Sioen samen de voorstelling Alles telt in de stadsschouwburg: via muziek en poëzie zoeken beide artiestes wat hen verbindt.

Op woensdag 27 april improviseren vier studenten van het Conservatorium rond een theatertekst.

Van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 april krijgt het duo Maria Kleopatra (kunstschilder Jeroen en dichters Nikkie Willems) carte blanche in Kunstenal: hun project Klankverbeelding is een driedaagse waarbij schilderijen ontstaan uit gedichten en schrijfsels gebaseerd zijn op tekeningen.

Theater met jongeren en senioren

Op vrijdag 29 april om 20 uur creëert Anna Vercammen Love is Old: theater met Brugse jongeren en vier bewoners van woonzorgcentrum Westervier over liefde.

Brugotta eindigt met een concert van een zilveren jubileumconcert van lokale helden Cowboys & Aliens op zaterdag 30 april in zaal Daverlo, als opwarmertje voor de Red Rock Rally van zondag 1 mei in het Astridpark.

Info : www.brugottafestival.be