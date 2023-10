Deelfabriek pas geopend en al genomineerd voor prestigieuze Europese prijs

De feestelijke opening van het stadsproject de Deelfabriek was een knaller van formaat. Als klap op de vuurpijl mocht schepen Philippe De Coene meedelen dat de Deelfabriek genomineerd werd voor de prestigieuze Europese prijs voor sociale dienstverlening.

Ruim 750 aanwezigen tekenden in voor de opening waarvan 500 voor de rondleidingen in de gerenoveerde gebouwen van de voormalige brandweerkazerne. “We tonen de authentieke vergadertafel van Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene. De architectuur die steeds een spel tussen oud en nieuw speelt. Er zijn bij de deur- en raamopeningen spiegels aangebracht, eveneens boven de units, die het monument reflecteren. Zo ontstaan er soms ook verrassende perspectieven en zichten”, vertelt Veronique Ottevaere, die enkele rondleidingen verzorgde. “Op verschillende plaatsen wordt er zelfs even geknipoogd naar de voormalige brandweerkazerne. Hier en daar zie je nog een oud laddertje, de takel boven de voormalige smeerput die nog duidelijk zichtbaar is in het beton, hangt nog op. De oude faiences uit de douches van de brandweermannen en meer. En wie herkent hier ook de tafels en stoelen met een verbouwd barmeubel uit de foyer van de schouwburg?”

Voorlopig 14 units

Ook de verscheidene units kwamen aan bod. De Deelfabriek is namelijk een verzameling van initiatieven die allemaal werken rond ruilen, delen en herstellen. “Wij proberen zo om de Kortrijkzaan aan te zetten om te ‘consuminderen’ en mee te bouwen aan een duurzame wereld door hergebruik en gedeeld gebruik van verschillende materialen”, aldus schepen van Sociale Vooruitgang, Zorg en Onroerend Erfgoed Philippe De Coene. “Alle initiatieven worden gerund door vrijwilligers en dat zijn er nu al meer dan 200.” De voorlopig 14 open units gaan van ruilen van sportkledij, een uitleendienst voor babymateriaal en hersteldienst voor fietsen tot opknappen van oude meubels, een uitleendienst voor werk- en tuinmateriaal en de Sociale Kruidenier: herverdelen van voedsel (enkel voor mensen op doorverwijzing). “

Het is goed dat de Deelfabriek nabij het centrum is

“De winkelruimtes zijn mooi en ruim en ook modulair. Als een winkel te klein wordt kunnen de tussenwanden weggenomen worden zodat er een grotere ruimte ontstaat. Achteraan is ook een groot magazijn voorzien”, vertelt Katrien Maes van Swop en Go, een ruilwinkel voor kinderkledij tot 14 jaar en babymateriaal. “Het is goed dat de Deelfabriek nabij het centrum is. Het was niet gemakkelijk om met twee kindjes en een buggy met wat pampers, kledij en speelgoed te voet van de vorige locatie aan het kanaal naar het centrum te komen. De afstand is nu veel minder”, aldus Meyram B. “Ik herstel de fietsjes van de kleinkinderen en woon hier vlak om de hoek. Dat zal makkelijker zijn om materiaal op te halen en om eens meer rond te neuzen wat kan gebruikt worden”, zegt Valère Verstichele (74), voormalig fietsenmaker en -hersteller. Stadsdeejay Lotto zorgde voor een feestelijke opening. Mini-VORK zorgde voor drankjes en lekkere hapjes: hamburgers, karnemelkstampers en verscheidene soorten pasta met verscheidene sausjes.

Genomineerd voor prestigieuze Europese prijs voor sociale dienstverlening

De prijs gaat uit van het Europees netwerk van sociale diensten. De Deelfabriek is naast 8 andere projecten uit onder andere Denemarken, Zweden, Italië en Spanje genomineerd voor de categorie ‘samenwerking’. Vanaf nu tot zaterdag 4 november kan iedereen die het project genegen is stemmen om Kortrijk naar de overwinning te helpen. Per categorie wordt de winnaar gekozen op twee manieren: via een professionele jury en online stemming. Elk staat op 50 procent van de punten. De online stemming is dus van belang en gebeurt eenvoudig door iedereen die wil via de link naar de website van het Europees netwerk voor sociale dienstverlening, www.essa-eu.org/vote2023.

Voor de categorie ‘samenwerking’ worden vooral lokale en regionale projecten, genomineerd die lokale overheden, sociale diensten, private en vrijwilligersinitiatieven samenbrengen en zo voor vooruitgang zorgen voor alle mensen, in het bijzonder gezinnen in een kwetsbare situatie. De Deelfabriek springt in heel Europa in het oog door de unieke samenwerking tussen sociale diensten van de stad, de 14 vrijwilligersinitiatieven, een leerwerkplaats en de tweede vestiging van Mini-VORK. Het is de plaats waar het sociale en ecologische samenkomen in een schitterend erfgoedpand.