De Kerels herdenken Guido Gezelle

Met een concert met op muziek gezette gedichten herdenkt het mannenkoor De Kerels uit Emelgem op 27 november het overlijden van Guido Gezelle, 125 jaar geleden.

“We doen dit in het Klein Seminarie waar de priester-dichter zijn creatiefste periode had.”Als de ziele luistert is de titel van een van de bekendste gedichten van Guido Gezelle (1830-1899) en meteen ook de titel van het concert van De Kerels dat ze brengen op verjaardag van zijn overlijden. “We brengen veertien liederen die allemaal na zijn dood zijn gecomponeerd, enkele zelfs nog heel recent”, legt dirigent Wim Berteloot uit.

“Het concert is op vele vlakken opmerkelijk. We kozen de kerk van het Klein Seminarie uit waar Gezelle koster en leraar was en waar hij de meeste van zijn gedichten schreef. We plegen ook een reconstructie van een gebeurtenis die Gezelle met ons koor verbindt. Een van de liederen is een gelegenheidsgedicht dat Gezelle schreef voor de voorzitter van de zondagsschool van Emelgem. Dat werd op muziek gezet en De Kerels hebben het toen gezongen.”

Springlevend

Het koor De Kerels, 37 mannen sterk, werd opgericht in 1881 in Emelgem en is het oudste nog actieve mannenkoor van Vlaanderen. “We zijn nog springlevend hoor”, zegt bestuurslid Kevin Clement. “Zingen staat voorop maar eigenlijk zijn we een grote vriendengroep. Mannen onder elkaar, dat is geen cliché, dat werkt.”

“Net zoals een gemengd koor zingen wij vierstemmig maar dan met mannenstemmen”, gaat dirigent Wim Berteloot verder. “Dat zorgt altijd voor een aparte sfeer en het betekent ook dat we op zoek moeten naar gepaste muziekstukken. Wij kunnen geen oratoria brengen. Een intiem concert zoals dat van 27 november in een aparte setting met op muziek gezette gedichten, dat is meer ons ding.”

“Sinds 1991 is Wim Berteloot onze dirigent”, vult voorzitter Jan Maertens aan. “We zijn best trots op onze wereldster. Hij is naast dirigent ook stadsbeiaardier van Brugge, Menen en Diksmuide. Hij staat dan ook op de foto’s die duizenden toeristen maken als hij de trappen van het Brugse belfort afdaalt na een concert. De Kerels appreciëren vooral de fijne humor waarmee hij ons door de muziek loodst en het beste uit ons zelf haalt.”

De Kerels repeteren elke dinsdagavond vanaf 20.15 uur in ‘t Kartouchke in Emelgem. Nieuwe kerels kunnen zich aanmelden via de website www.mannenkoordekerels.be.

Als de ziele luistert wordt opgevoerd op 27 november om 20 uur in de kerk van het Klein Seminarie. Tickets 20 euro.

(Bart Crabbe)