Davidsfonds pakt in Hooglede uit met Omers Winterwandeling

Op zondag 21 januari organiseert het Davidsfonds van Hooglede Omers Winterwandeling.

“Het idee voor onze wandeling is ontstaan toen de eigenaars van het ouderlijk huis van Omer Karel Delaey contact opnamen om de auteur in de kijker te zetten. Het koppel, Peter en Sabine, stelt graag zijn woning ter beschikking voor deze activiteit. Van het een kwam het ander en zo ontstond Omers Winterwandeling. We stappen vijf kilometer om en bij de wijk Sint-Jozef in Hooglede (De Geite). Tijdens de tocht zijn er verschillende stops voorzien waarbij we wat dieper ingaan op het leven en de kunsten van Omer Karel Delaey. Bij iedere halte is er ook een natje of droogje voorzien”, aldus voorzitter Kristof Pillaert.

De wandeling start aan de kerk van Sint- Jozef tussen 14.30 en 15.30 uur. De kostprijs bedraagt 10 euro per persoon en inschrijven kan door te mailen naar depoorter63@gmail.com.