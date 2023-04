Dansschool Ndigo uit Roeselare wint vier grote prijzen op Barcelona Dance Awards

Een groep van 43 reizigers van Ndigo trok van 6 tot 10 april naar Barcelona om deel te nemen aan de Barcelona Dance Awards. Dit internationale dansevenement verwelkomde dansers van over de hele wereld en bood de mogelijkheid om hun dansvaardigheden te tonen.

Ndigo had maar liefst 27 dansers die in 13 verschillende choreografieën dansten, in de stijlen Ballet, Hedendaags en Hiphop. De coaches en tevens choreografen van Ndigo, Ineke Vandevyvere, Justin Yep en Justine Margodt, maakten deze gevarieerde choreografieën. Zij hebben allemaal een bachelordiploma in dans van de Fontys Dance Academy in Tilburg en zijn American Ballet Theater gecertifieerde docenten.

“We hadden een fantastische week vol met leuke en gezellige activiteiten. De zon scheen en er werd volop gedanst. Maar de grootste verrassing kwam tijdens de Awards”, vertelt Justin Yep.

Ndigo werd bekroond met maar liefst 4 grote prijzen: Beste Artistieke Directie, 1e plaats voor Contemporary Dance, 2e plaats voor Mixed Styles voor Hiphop en een speciale prijs Classical Talent voor Milan Yep (10 jaar) voor zijn Ballet Solo.

Talenten tonen

“Tijdens deze dansreis hebben we niet alleen ons talent kunnen tonen, maar ook geleerd hoe we met nieuwe of onverwachte situaties kunnen omgaan. Bovenal hebben we ons als team verenigd om het beste van onszelf te geven en onze band te versterken”, klinkt het bij Justin en Ineke.

“Deze prijzen zijn een blijvende herinnering voor alle coaches, dansers en hun families. Het is duidelijk dat het harde werk en toewijding van Ndigo zijn vruchten heeft afgeworpen en we kijken uit naar de volgende prestaties op de wedstrijden en op de show ND-Nature op 13 en 14 mei in De Spil.”