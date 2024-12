Curator Belinda uit Roeselare bezocht 54 West-Vlaamse brouwerijen voor expo in Mout- & Brouwhuis De Snoek

Westhoekmonumenten vzw – de groep vrijwilligers rond het Mout – & Brouwhuis De Snoek – heeft op zaterdag 14 december een geactualiseerde permanente tentoonstelling over de nog 54 actieve West-Vlaamse brouwerijen en hun bieren geopend. Drijvende kracht achter de vernieuwde expo is bierdeskundige Belinda Eelbode uit Roeselare.

Westhoekmonumenten vzw heeft 33 jaar lang de volledige uitbating van het ‘Museum van de Dorst’ in Fortem op zich genomen. Maar in maart ’22 liep de erfpacht af tussen de vzw en eigenaar Joris Derickx. De erfpacht voor 33 jaar vernieuwen, was geen optie, omdat de vzw geen jonge opvolgers vindt.

Gelukkig voor het museum was de uitbater van de aanpalende herberg Philip Nock bereid om de uitbating over de nemen. Niettemin is de vzw wel nog nauw betrokken bij het museum. Ze organiseert activiteiten en evenementen, heeft vijf vaste gidsen ter beschikking van de groepen die het museum bezoeken en er worden nog altijd nieuwe publicaties rond het thema van bier en brouwerijen uitgebracht. Eén van die gedreven bestuursleden is Belinda Eelbode (68) uit Roeselare.

Passie

“Het ambacht van bier brouwen, is al 25 jaar mijn grootste passie”, vertelt Belinda. “Ik ben laborante van opleiding, scheikunde heeft me dus altijd geboeid. En laat bier brouwen nu eens niets anders zijn dan scheikunde! Ik ben ondertussen 23 jaar gids in de brouwerij Rodenbach waar ik bijna dagelijks in vijf talen de bezoekers rondleid. Ik heb thuis mijn eigen kleine brouwinstallatie met alles erop en eraan. En ik ben ook gediplomeerd zytholoog.”

“Mijn man en ik hebben al vele jaren een tweede verblijf in Beauvoorde. Om ook daar iets om handen te hebben, ben ik in de Westhoek regiogids geworden. Op die manier gidste ik ook wel eens in De Snoek en ondertussen ben ik twaalf jaar bestuurslid van Westhoekmonumenten vzw.”

Eigen bier

Belinda vertelt dat ze sinds 2018 een eigen bier heeft: ‘Wijze Willem’, een blond bier met 7,5 volume procent alcohol dat op vraag van het Willemsfonds het leven zag. De vereniging brengt het bier aan de man ter compensatie van weggevallen subsidies.

“Er ging een lange testperiode aan vooraf”, zegt Belinda. “Mannen hebben over het algemeen graag goed veel hop toegevoegd aan het basisbier voor de meer bittere smaak, vrouwen houden doorgaans van een fruitig bier. Door natuurlijk sap van blauwe bessen toe te voegen, vond ik het compromis.”

“De Wijze Willem is een succes, want ik kon al zes keer 1.000 liter laten brouwen in brouwerij De Meester in Lendelede. In 2017 schreef ik het boek ‘West-Vlaams schuimend erfgoed’. Alle toen actuele brouwerijen en hun bieren staan er in beschreven en werden hier – in het brouwerijmuseum in Fortem – toen ook tentoongesteld.”

“Vandaag is diezelfde permanente expo hernieuwd. Hier staan enkel bieren van échte brouwerijen. Ik heb ze allemaal bezocht omdat ik met eigen ogen wilde zien dat ze hun eigen brouwinstallatie hebben. Want een West-Vlaams bier dat in Oost-Vlaanderen gebrouwen wordt, is geen West-Vlaams bier (glimlach). Het grootste deel van al deze bieren is ook te degusteren bij Philip in de herberg naast het museum!”

(AB)