Cultuurprijs gaat naar duo

Tijdens de nieuwjaarsdrink in evenementenzaal De Ark werd door de gemeentelijke culturele raad de cultuurprijs voor 2024 uitgereikt. De leden van de raad kozen voor de eerste keer voor een duo. Volgens cultuurfunctionaris Tobias Callewaert waren er twee potentiële kandidaten. “Voor de leden van de raad was het moeilijk kiezen. Uitstellen naar volgend jaar kon niet omdat de reden van de nominatie in 2024 lag. Vandaar de wijze beslissing om twee prijzen uit te reiken voor het culturele jaar 2024” De beide winnaars hebben een onderwijsverleden. Walter Vandenberge is de gewezen directeur van het Instituut der Heilige Kindsheid. Zijn culturele verdienste ligt echter in de schilderkunst. Hij is een van de bezielers van kunstkring Het Penseeltje in Koolskamp. Vorig jaar besloot hij daar een stapje opzij te zetten, hij is er inmiddels 82 geworden. Het Penseeltje is een vaste groep kunstenaars die in de oude gemeenteschool van Koolskamp permanent bijschoolt en regelmatig nieuwe mensen op weg zet in de schilderkunst.

Stempel

Johan Verhalle is de tweede gelauwerde. Hij woont in de Bosstraat in Ardooie en ging vorig jaar met welverdiend pensioen als leerkracht in de Horizon in Koolskamp. Daar was hij niet alleen de meester van de klas. Hij lag er aan de basis van allerlei buitenschoolse activiteiten onder meer op het vlak van cultuur. Milieuzorg en cultuur hadden een belangrijke plaats in zijn lessen. Johan en Walter zijn Ardooienaars die hun stempel zetten in deelgemeente Koolskamp. Ze kregen een kunstwerk van de Koolskampse Nele Samijn. (JM)