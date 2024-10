Concertzaal Kursaal Oostende gesloten tot eind september 2026, tijdelijk welkom in Casino Foyer

Tot eind september 2026 is het groot auditorium van het Kursaal niet meer toegankelijk wegens verbouwingswerken. Ook de inkom, backstage, enz. krijgen een grondige opknapbeurt. Liefhebbers van optredens en comedy moeten niet treuren, de foyer wordt omgetoverd tot een pop-up voor allerlei optredens onder de naam Casino Foyer. Vorige donderdag vond met de Eregalerij van Radio 2 het laatste evenement voor de werken plaats in het auditorium.

De Eregalerij van Radio2 was op donderdagavond het laatste grootste event in de concertzaal. “Dit gebouw sluit de deuren niet, maar we sluiten vanavond wél de deuren van de concertzaal”, vertelt Gwen Nys. “Op dinsdag 22 oktober begonnen de werken aan de concertzaal. Voor mezelf was het een emotionele avond. Ik werk hier 20 jaar, waaronder 14 jaar als adjunct-directeur. Ik beleefde hier zoveel mooie momenten, samen met het Kursaal-team, en had ontmoetingen met talrijke nationale en internationale artiesten. Ik koester deze herinneringen net zoals de vele dankbare momenten van het publiek.”

“Op jaarbasis bereikten we 250.000 bezoekers op méér dan 200 evenementen. Dat doen we met een tiental vaste medewerkers die voltijds in dienst zijn, waaronder ook technici en schoonmaakpersoneel. In de toekomst breiden we ons aanbod aan voorstellingen uit met méér rock- en popoptredens. We volgen ook zelf de werken op. De foyer zelf blijft toegankelijk tot december 2025. Deze programmatie moet klaar zijn tegen december 2024. Er staat al een aantal zaken vast, zoals mooie tribute-shows, comedy (Els De Schepper, Wouter Deprez), The Tree Degrees…”

“De nieuwe concertzaal zal vooral het verschil maken op vlak van multifunctionaliteit”, legt Gwen verder uit. “Er kunnen 2.000 mensen zitten en méér dan 3.000 rechtstaan. De huidige rode fauteuils passen niet op het liftsysteem dat wordt geïnstalleerd wegens te groot en te zwaar. Er komen nieuwe, zachte en comfortabele zetels. De oude zetels worden te koop aangeboden voor verenigingen of individueel.”

“Bij het betreden van het Kursaal wordt er een schuifdeur voorzien, zodat iedereen autonoom naar binnen kan. De box office wordt volledig vernieuwd en wordt van buitenaf ook toegankelijk gemaakt. De vestiaire wordt aangepast net zoals de sanitaire blokken. In de backstage krijgt de hospitality van artiesten en bands een volledige upgrade. Er komt een volledige geïntegreerde keuken, want tot op heden is die er niet. Aansluitend komt er ook een mooie artiestenfoyer. We beschikken nu al over mooie en ruime loges, maar daar is er nogal wat werk aan.”