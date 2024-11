Circusfamilie Vegas annuleert voorstellingen in Anzegem: “Vrouw gered door spoedoperatie”

Wie zaterdag 23 of zondag 24 november een kaartje kocht voor Circus Vegas, kreeg helaas te horen dat de laatste drie geplande voorstellingen geannuleerd waren. De reden hiervoor is dat de Franse circusfamilie in allerijl opgeroepen werd door het ziekenhuispersoneel in Rijsel. “Daar was zaterdag mijn schoonzus opgenomen met een acute niercrisis”, vertrouwt dierentrainer en clown Kevin Prein (32) onze krant toe. “Het bleek zodanig ernstig dat -kort na de opname- de ganse familie opgeroepen werd om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen.”

“Haar leven hing aan een zijden draadje, het was op leven en dood”, meldde het ziekenhuis aan de telefoon. De -uit Parijs afkomstige- circusfamilie Prein, die te gast was in de gemeente van 6 tot en met 24 november, vertrok halsoverkop richting het ziekenhuis en kon dus niet anders dan de tent sluiten. “De nierontsteking bleek zo ernstig dat er zaterdag met spoed een nier moest weggenomen worden”, vervolgt Kevin.

Kaartjes terugbetaald

In totaal hadden zij negen geplande voorstellingen op de parking van Molecule in de Pareelstraat in Vichte waar zij hun indrukwekkende Amerikaanse circustent hadden opgeslagen. Ernaast liepen er op een afgebakende zone een aantal dieren

Er kwamen heel wat enthousiaste kinderen met hun ouders, grootouders en vriendjes opdagen. De zes eerste shows waren een succes waarbij de elfkoppige circusfamilie de kinderen een onvergetelijke tijd bezorgde aan de hand van een compleet spektakel met acrobaten, clowns, jongleurs, mysterieuze magiërs en als hoofdact het sensationele rad des doods in de lucht.

Ze brengen ook een spannende cowboyshow met de grootste lasso ter wereld, een mysterieuze goochelshow en lieftallige huisdieren zoals pony’s, paarden, kamelen, geiten en lama’s. Circus Vegas is één van de weinige circussen in België die nog met deze dieren werkt.

Situatie stabiel

Het verscheen op de Facebookgroep ‘Je bent van Vichte als’ dat de drie nog resterende voorstellingen last minute afgelast werden. Er werd wat gespeculeerd door de groepsleden rond de vraag wat de reden kon zijn. Van een ongeval met een moto in de stalen bol in de circustent tot iemand die wist dat het om een ernstig medisch probleem ging.

“Het nierprobleem van de kassierster van circus Vegas is al drie jaar aan de gang, maar zaterdag werd het dus plots heel ernstig. Ondertussen is de situatie stabiel, gelukkig maar. Het was wel schrikken voor iedereen. We zijn ook dankbaar dat we op het begrip konden rekenen van de bezoekers. We hebben hen gewoon gezegd hoe de vork aan de steel zat en hun kaartjes terugbetaald”, klinkt de circusclown ernstig.

Eindejaarszakgeld

De zesde generatie doorwinterde circusartiesten gaven nog vriendelijk te kennen dat -wie hen graag nog een hart onder de riem steekt met een zakcentje- zeker welkom is aan de woonwagens. “Woensdag of donderdag zullen we de plek verlaten. Ons circusjaar zit er alweer op”, aldus Kevin.

(GV)