Christophe Verholle kiest voor Holliz als nieuwe artiestennaam

Christophe Verholle heeft als artiestennaam voor Holliz gekozen. De winnaar van The Voice van Vlaanderen trok met een shortlist van drie kanshebbers naar zijn fans en die stemden massaal. Uiteindelijk werd voor Holliz gekozen.

De reden voor de naamsverandering hoeven we niet ver te zoeken. “‘Christophe Verholle van The Voice’ is niet bepaald een strakke artiestennaam, en er is potentieel ook verwarring met charmezanger Christoff De Bolle”, aldus de Roeselaarse zanger. De drie kanshebbers waren Holliz, Uncle C en Mr. Bloke. Je kon ook zelf een voorstel doen. Dat leverde enkele originele insteken op, maar uiteindelijk ging de meerderheid voor Holliz. De naam waaronder hij straks dus te boeken is.

Het jaar 2025 begint zo direct met een opvallende verandering. Het wordt alvast een druk jaar met veel optredens, ook in Roeselare en op een aantal festivals.